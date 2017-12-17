КНДР обвинили во взломе криптовалютной биржи
07:12, 17 декабря 2017Мир
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Хакеров подозревают в похищении криптовалюты на $7 млн.
Иллюстрация / REUTERS
Источник в национальном агентстве разведки Южной Кореи заявил, что в Сеуле подозревают связанных с КНДР хакеров в кибератаке на криптовалютную биржу Bithumb, передает русская служба «Би-би-си».
Сообщается, что хакеров подозревают в похищении криптовалюты на $7 млн.
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Bithumb является одной из наиболее популярных криптовалютных бирж Южной Кореи.
Ранее СМИ сообщали, что северокорейские хакеры атакуют биржи биткоина.
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