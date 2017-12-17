КНДР обвинили во взломе криптовалютной биржи

Источник в национальном агентстве разведки Южной Кореи заявил, что в Сеуле подозревают связанных с КНДР хакеров в кибератаке на криптовалютную биржу Bithumb, передает русская служба «Би-би-си».

Сообщается, что хакеров подозревают в похищении криптовалюты на $7 млн.

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Bithumb является одной из наиболее популярных криптовалютных бирж Южной Кореи.

Ранее СМИ сообщали, что северокорейские хакеры атакуют биржи биткоина.