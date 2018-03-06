SpaceX запустила испанский 6-тонный спутник связи (видео)

Hispasat стал крупнейшим геостационарным спутником, который когда-либо запускала SpaceX.

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая успешно вывела испанский спутник связи Hispasat 30W-6 на орбиту.

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Об этом компания сообщила в "Твиттере". Аппарат предназначен для передачи телекоммуникационного сигнала странам Европы, Северной Африки, а также Северной и Южной Америки.

Спутник, произведенный американской компанией SSL на заказ испанского оператора Hispasat, должен заменить устаревший аппарат Hispasat 1D, который был запущен в 2002 году.

Старт ракеты должен был состояться еще в воскресенье, однако SpaceX отложила его, чтобы "провести дополнительные тесты системы герметизации головного обтекателя".

Как сообщал УНИАН, 22 февраля компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9, на борту которого были первые спутники для глобального интернета.

В целом система будет состоять из почти 12 тыс. спутников массой в несколько сотен килограммов, разделенных на две группы. Одна из них будет располагаться на высоте от 1110 до 1325 км, а вторая гораздо ниже, на высоте от 335 до 346 км.

Спутники смогут обмениваться информацией как с терминалами на Земле, так и между собой.