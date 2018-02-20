Особая двойная камера и 6 ГБ ОП: стали известны характеристики нового Samsung Galaxy S9 Plus

Galaxy S9 Plus досталась двойная камера с дополнительным модулем на 12 мегапикселей для размытия заднего фона на фотографиях.

Смартфон Samsung Galaxy S9 Plus во многом будет похож на предыдущее поколение гаджетов.

Одним из основных отличий станут модули камеры и расположения сканера отпечатков пальцев, пишет "Новое время", ссылаясь на Engadget.

По предварительным данным, флагманские смартфоны Samsung 2018 года будут отличаться не только размером дисплея. Старшая модель Samsung Galaxy S9 Plus получит 6 ГБ оперативной памяти, а обычный Galaxy S9 — только 4 ГБ.

Galaxy S9 Plus досталась двойная камера с дополнительным модулем на 12 мегапикселей для размытия заднего фона на фотографиях. Основная камера у обоих смартфонов 12-мегапиксельная.

Задняя камера на S9 (или основная задняя камера на S9 Plus) должна получить возможность переключаться между диафрагмами f/1.5 и f/2.4 в зависимости от выбранного вами кадра. Вторая задняя камера S9 Plus получит апертуру f/2.4 и будет больше предназначена для увеличенных или портретных фотографий. Сенсоры позволят вести замедленную съемку на скорости до 960 кадров в секунду.

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Элементы на задней панели будут организованы вертикально, со сканером отпечатков пальцев под модулем камеры. Это должно решить проблему с загрязнением объектива, на которую жаловались владельцы Galaxy S8. Еще одно изменение — стереодинамики AKG.

Для смартфонов, предназначенных для Европы, Samsung будет использовать процессор Exynos 9810 Octacore-SoC. В других регионах флагманы укомплектуют свежим Snapdragon 845. В качестве операционной системы выступает Android 8.0 с обновленной оболочкой Samsung Experience 9.

Samsung Electronics уже объявила дату анонса Galaxy S9 и Galaxy S9+. Мероприятие Unpacked состоится состоится 25 февраля в Барселоне. Начало приема предварительных заказов ожидается в день анонса — 25 февраля, а продажи стартуют 8 марта.