Львовским школьникам разрешили бесплатно ездить в общественном транспорте

Во время каникул, а также в выходные и праздники проезд для школьников будет платным.

Львовские школьники получили право на бесплатный проезд в местном общественном транспорте. Соответствующее постановление инициировали депутаты фракции УКРОП во Львовском городском совете.

Укроповцы предлагали разрешить бесплатный проезд для учащихся еще в прошлом году. Однако местные власти долго препятствовали внедрению такой льготы.

«Мэр города Андрей Садовый длительное время блокировал это решение, но под давлением общественности и депутатов все же вынес рассмотрение этого вопроса на сессию горсовета», – сообщил председатель фракции УКРОП во Львовском горсовете Игорь Телишевский.

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По его словам, львовские школьники не будут платить за проезд в общественном транспорте в будни с 7:00 до 20:00. Для этого они должны будут предъявить оригинал ученического удостоверения. Во время каникул, а также в выходные и праздники проезд для школьников будет оставаться платным.

«Похожие льготы есть в Ивано-Франковске, что значительно облегчает нагрузку на кошельки местных родителей», – добавил укроповец.

Ранее львовские депутаты договорились о бесплатном проезде для учащихся с четырьмя местными перевозчиками. ОАО «Львовское АТП 14630», ООО «Успех БМ», ООО «Мера и К» и ООО «Фиакр-Львов» поддержали инициативу депутатов Львовского горсовета, согласившись предоставить право бесплатного проезда учащимся средних общеобразовательных школ.