Манная каша – это питательный и высококалорийный гарнир, который прекрасно подходит для детского питания. Если вы не любите манку – возможно, вы неправильно её готовите. Варится эта крупа очень быстро, но довести её до нужно консистенции не так просто.
В другой статье УНИАН рассказывал о том, как варить чечевицу – ещё один питательный гарнир.
Как сварить вкусную манку – несколько хитростей
- Манную крупу не нужно мыть.
- Чтобы в манке не было комочков, засыпать в молоко или воду её нужно очень маленькими порциями (по 1 ложке) и сразу же размешивать.
- Если же вы наоборот любите кашу с комочками, крупу можно всыпать большими порциями и не размешивать.
- Оптимальные пропорции для варки манки – 3 ст. ложки крупы на 600 мл воды или молока, или 6 ложек манки на 1 литр жидкости. Кашу можно делать густой или жидкой.
- Чтобы манка не пригорела, перед вливанием молока кастрюлю нужно сполоснуть холодной водой.
- В кашу сразу после варки можно добавить сливочное масло, корицу или ванильный сахар.
- Манку можно варить на смеси молока и воды. Так она получится одновременно не пресной и не жирной.
Манная каша на молоке
- Молоко – 600 мл.
- Манная крупа – 3 ст. ложки.
- Сахар – 2 ст. ложки.
- Соль – 1 ч. ложка.
- Масло сливочное – 30 г.
Кастрюлю обмыть изнутри холодной водой и влить молоко. Поставить на огонь, довести молоко до кипения и убавить огонь до минимума. В небольших количествах всыпать манку и постоянно помешивать. Если вам нравится каша с комочками – мешать не нужно. Добавить соль и сахар.
Манная каша варится 3-5 минут на маленьком огне. Всё это время её нужно помешивать, чтобы не пригорела. Когда каша сварится, положить в неё кусок масла и накрыть крышкой. Оставить на 5 минут. Подавать манку с ягодами, фруктами, орехами или вареньем.
Манная каша на воде
- Вода – 2 стакана.
- Манка – 1,5 ст.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Соль – щепотка.
- Сливочное масло – 15 г.
Кастрюлю с водой поставить на небольшой огонь. Всыпать соль и сахар. Доводить до кипения необязательно. В горячую воду всыпать манку тонкой струйкой и всё время помешивать кашу. Варить 2 минуты после закипания. В горячую кашу добавить масло. Если манка кажется жидкой – нужно оставить под крышкой на 7 минут и она разбухнет.
Как сварить манку для ребенка до года
Чтобы ребенок с удовольствием ел кашу, важно соблюдать пропорции крупы, молока и воды, а также не допустить появления комочков.
- Манная крупа – 2 ч. ложки.
- Вода – 200 мл.
- Молоко – 100 мл.
- Сахар – 1 ч.л.
- Соль на кончике ножа.
Воду влить в кастрюлю и довести до кипения. Маленькими порциями всыпать манку и сразу размешивать. Варить кашу 7 минут. Влить горячее, но не закипевшее молоко, посолить и добавить сахар, довести до кипения. Выключить огонь. Добавить в кашу кусочек масла и взбить венчиком.
Вам также может быть интересно:
- Поесть и не опоздать: рецепты вкусных и полезных завтраков за 10 минут
- Что приготовить из кабачков: подборка аппетитных сезонных блюд
- Витамины в банке: все полезные свойства маринованных помидоров
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram