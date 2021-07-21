Густая, жидкая, сладкая, пресная или с комочками – манная каша может быть такой, как вы захотите.

Манная каша – это питательный и высококалорийный гарнир, который прекрасно подходит для детского питания. Если вы не любите манку – возможно, вы неправильно её готовите. Варится эта крупа очень быстро, но довести её до нужно консистенции не так просто.

В другой статье УНИАН рассказывал о том, как варить чечевицу – ещё один питательный гарнир.

Как сварить вкусную манку – несколько хитростей

Манную крупу не нужно мыть.

Чтобы в манке не было комочков, засыпать в молоко или воду её нужно очень маленькими порциями (по 1 ложке) и сразу же размешивать.

Если же вы наоборот любите кашу с комочками, крупу можно всыпать большими порциями и не размешивать.

Оптимальные пропорции для варки манки – 3 ст. ложки крупы на 600 мл воды или молока, или 6 ложек манки на 1 литр жидкости. Кашу можно делать густой или жидкой.

– 3 ст. ложки крупы на 600 мл воды или молока, или 6 ложек манки на 1 литр жидкости. Кашу можно делать густой или жидкой. Чтобы манка не пригорела, перед вливанием молока кастрюлю нужно сполоснуть холодной водой.

В кашу сразу после варки можно добавить сливочное масло, корицу или ванильный сахар.

Манку можно варить на смеси молока и воды. Так она получится одновременно не пресной и не жирной.

Манная каша на молоке

Молоко – 600 мл.

Манная крупа – 3 ст. ложки.

Сахар – 2 ст. ложки.

Соль – 1 ч. ложка.

Масло сливочное – 30 г.

Кастрюлю обмыть изнутри холодной водой и влить молоко. Поставить на огонь, довести молоко до кипения и убавить огонь до минимума. В небольших количествах всыпать манку и постоянно помешивать. Если вам нравится каша с комочками – мешать не нужно. Добавить соль и сахар.

Манная каша варится 3-5 минут на маленьком огне. Всё это время её нужно помешивать, чтобы не пригорела. Когда каша сварится, положить в неё кусок масла и накрыть крышкой. Оставить на 5 минут. Подавать манку с ягодами, фруктами, орехами или вареньем.

Манная каша на воде

Вода – 2 стакана.

Манка – 1,5 ст.л.

Сахар – 1 ч.л.

Соль – щепотка.

Сливочное масло – 15 г.

Кастрюлю с водой поставить на небольшой огонь. Всыпать соль и сахар. Доводить до кипения необязательно. В горячую воду всыпать манку тонкой струйкой и всё время помешивать кашу. Варить 2 минуты после закипания. В горячую кашу добавить масло. Если манка кажется жидкой – нужно оставить под крышкой на 7 минут и она разбухнет.

Как сварить манку для ребенка до года

Чтобы ребенок с удовольствием ел кашу, важно соблюдать пропорции крупы, молока и воды, а также не допустить появления комочков.

Манная крупа – 2 ч. ложки.

Вода – 200 мл.

Молоко – 100 мл.

Сахар – 1 ч.л.

Соль на кончике ножа.

Воду влить в кастрюлю и довести до кипения. Маленькими порциями всыпать манку и сразу размешивать. Варить кашу 7 минут. Влить горячее, но не закипевшее молоко, посолить и добавить сахар, довести до кипения. Выключить огонь. Добавить в кашу кусочек масла и взбить венчиком.

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Автор: Екатерина Пулатова