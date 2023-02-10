Манная каша, наверное, всем запомнилась, как что-то непонятное с комочками из детского сада. Но ее можно приготовить невероятно вкусно, быстро и легко. УНИАН разбирался, как варить манку, чтобы она была вкусная и без комочков.
- Как варить манку - правильные пропорции
- Сколько надо варить манку - секрет идеальной каши
- Как варить манку на молоке - советы украинских хозяек
Ранее мы говорили о том, как варить гречку правильно.
Как варить манку - правильные пропорции
Манную кашу варить несложно. Самое главное - это соблюдение соотношения жидкости и крупы.
Что необходимо для вкусной манки:
- Молоко (можно взять воду) - 1 л.
- Манная крупа - 6 ст. л.
- Соль или сахар - по вкусу.
Процесс приготовления манки довольно прост:
- Шаг 1. В кастрюлю наливаем молоко и на огне доводим до кипения. Обязательно нужно следить, чтобы молоко не сбежало.
- Шаг 2. Добавляем манную крупу и постоянно помешиваем.
- Шаг 3. В самом конце добавляем соль или сахар по вкусу.
Если вы любите жидкую манку, тогда количество крупы нужно сократить на одну - максимум две ложки. Если же вы любите густую манку, то добавьте на одну ложку крупы больше.
Сколько надо варить манку - секрет идеальной каши
Манная крупа не требует длительной варки. Ей достаточно после закипания провариться 2-3 минуты.
Есть одна хитрость - после того, как кашу сняли с огня, лучше всего укутать кастрюлю полотенцем и оставить на 10-15 минут, чтобы крупа набухла.
Как варить манку на молоке - советы украинских хозяек
Украинские хозяйки с опытом поделились секретами, как сварить идеальную манную кашу.
Во-первых, перед тем, как наливать молоко в кастрюлю, ее необходимо ополоснуть холодной водой. Этот лайфхак не даст молоку пригореть.
Во-вторых, крупу нужно всыпать тонкой струей и, при этом, постоянно помешивать. В этом случае вы избежите образования комочков в каше.
В-третьих, манку всегда нужно варить на медленном огне.
Эти нехитрые советы помогут приготовить вкусное блюдо, которое развеет плохие воспоминания из детства.