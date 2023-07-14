Мясо можно просто пожарить, но лучше - приготовить фахитас со свининой.

Фахитас - это мексиканское блюдо, которое пользуется популярностью не только в горячей Мексике. Его особенность - в способе приготовления мяса и подаче. Мясо можно взять любое, добавить к нему овощи - и подать с лепешками и любимым соусом или просто со сметаной. Простое в приготовлении и очень вкусное блюдо!

Название блюда - фахитас или фахитос - походит от испанского fajita, что в переводе значит "полоска" и "поясок". Все потому, что мясо и овощи для него нарезают тонкими полосками и обжаривают на гриле или сковороде. В оригинальном рецепте для фахитас используют говядину, но можно брать свинину или курицу.

Фахитас - рецепт со свининой

Ингредиенты:

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свинина - 800 г;

растительное масло - 2 ст. л.;

соевый соус - 2 ст. л.;

чеснок - 2 зубчика;

соль - по вкусу;

острый молотый перец - 1/2 ч. л.;

лимон - 1 шт.;

красный лук - 1/2 шт.;

болгарский перец - 2 шт.

Приготовьте маринад: смешайте растительное масло, соус, соль, перец и сок лимона. Мясо нарежьте тонкими полосками, полейте маринадом и хорошо перемешайте. Накройте и поставьте мариноваться в холодильник на 1-1,5 часа, или оставьте на ночь (для куриного мяса будет достаточно получаса).

В некоторых рецептах мясо не маринуют, а просто солят и жарят.

Нарежьте лук полукольцами, болгарский перец - полосками и обжарьте на растительном масле до полуготовности. Параллельно обжарьте на хорошо разогретой и сухой сковородке на сильном огне замаринованное мясо - до готовности. Добавьте к нему обжаренные овощи, накройте крышкой и готовьте еще 3 минуты на медленном огне.

Подавайте с пылу с жару - можно просто в сковородке, с лепешками (тортильи) и любимым соусом, например, сальсой, гуакамоле, горчицей или с обычной сметаной. Можно добавить сыр, томаты и зелень - базилик, петрушку или кинзу.

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