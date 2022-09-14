Куриные сердечки в сметане - очень нежно и вкусно.

Куриные сердечки хорошо сочетаются с любым гарниром и овощами. Чтобы субпродукты не были жесткими, их варят 30-45 минут в зависимости от размера. Перед варкой сердечки нужно очистить от сосудов и прослойки жира. Предлагаем протушить продукт в сметанном соусе - это очень вкусно и сытно.

Куриные сердечки тушеные в сметане

Куриные сердечки - 1 кг.

Сметана 15% - 5 стол.л.

Пшеничная мука - 2 стол.л.

Лук репчатый - 2 шт.

Чеснок - 3 зубч.

Вода - 400 мл.

Соль - 1 чайн.л.

Подсолнечное масло - 3 стол.л.

Перец черный молотый по вкусу.

Паприка по вкусу.

Лавровый лист - 1 шт.

Зелень для украшения.

Если вы используете замороженные сердечки, то их сначала нужно полностью разморозить. Сердечки тщательно промойте под проточной водой. Разрежьте каждое сердечко пополам и промойте изнутри, очистите от кровяных пленок. Затем обрежьте жир. Нарежьте сердечки мелкими кусочками.

На сковороде разогрейте подсолнечное масло. Нарежьте лук небольшими кубиками и обжарьте на сковороде 3-4 минуты. Добавьте к обжаренному луку сердечки и жарьте все вместе без крышки 10 минут на большом огне. Затем посолите и поперчите сердечки, выложите лавровый лист.

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Залейте сердечки половиной воды и уменьшите огонь до среднего. Тушите сердечки в воде под крышкой 25 минут. Смешайте сметану со второй половиной воды, мукой, натертым чесноком и паприкой. Залейте соусом сердечки и тушите около 5 минут. Соус должен немного загустеть. Перед подачей посыпьте блюдо рубленой зеленью.

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