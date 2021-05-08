Нежные и сочные рыбные шарики - прекрасное блюдо к обеду.

Фрикадельки из рыбного фарша - это несложное, диетическое и очень вкусное блюдо. Такое лакомство понравится людям, которые не любят рыбу в обычном виде. Также оно понравится детям. Для мясных фрикаделек подойдет нежирная белая рыба: щука, окунь, хек. Тушить мясные шарики можно в бульоне, сметане, томатном соусе, или сварить в супе.

Рыбные фрикадельки в сметане

Рыбный фарш - 600 г.

Овсяные хлопья - 3 ст. л.

Лук репчатый - 3 шт.

Сметана 15% - 250 г.

Вода - 5 ст. л.

Соевый соус - 2 ст. л.

Растительное масло - 2 ст. л.

Яйца куриные - 1 шт.

Паприка молотая - 1 ч. л.

Хмели-сунели - 1 ч.л.

Читайте такжеАроматный шашлык: как вкусно готовить мясо, овощи и грибы на костреСметану в рецепте можно заменить томатной пастой, если вы хотите приготовить рыбные фрикадельки в томатном соусе.

Смешать рыбный фарш, яйцо, мелко нарезанный лук, овсяные хлопья, соевый соус, растительное масло, приправу хмели-сунели. Посолить и перемешать фарш. Добавить две ложки сметаны и снова перемешать. Оставшуюся сметану перемешать с водой, паприкой, молотым перцем.

Для приготовления в духовке в емкость для запекания на дно выложить несколько ложек сметанного соуса, затем фрикадельки. Полить остальным соусом. Духовку разогреть до 150 градусов. Выпекать фрикадельки 40 минут.

Для приготовления на плите фрикадельки обвалять в муке, разогреть в сковороде растительное масло и выложить в него рыбные шарики. Обжарить до золотистой корочки со всех сторон (примерно 15 минут), затем влить соус и тушить ещё 10 минут на небольшом огне.

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Автор: Екатерина Пулатова