Такая запеканка - нежный десерт, который будет по вкусу детям и взрослым.

Творожная запеканка - вкусное и полезное блюдо. Потрясающий вкус имеет запеканка с фруктами, в частности, с яблоками. Подавать ее хорошо с медом, вареньем или сметаной.

Творожная запеканка с яблоками

Творог - 400 г

Манка - 3 ст. л.

Яйца - 2 шт.

Сахар - 2 ст. л.

Молоко - 100 мл

Яблоки - 3 шт.

Ванилин - 0,2 ч. л.

Сливочное масло - 10 г

Творог перетереть в блендере до однородности. Делать это лучше с добавлением примерно 1/3 молока. В протертый творог разбить яйца, еще взбить до однородности.

Читайте такжеПесочное печенье с джемом: как приготовить домашние вкусностиПолученную массу выложить в удобную глубокую емкость. Всыпать манку и ванилин, перемешать. Влить молоко, хорошо перемешать. Дать творожной массе постоять 10-15 минут, чтобы манка немного набухла.

Яблоки помыть, обсушить, очистить от кожуры и семян. Нарезать их кубиками. Добавить к творожной массе, хорошо перемешать.

Форму с высокими бортиками смазать сливочным маслом. Выложить в нее творожную массу, разровнять.

Отправить в заранее разогретую до 180°С духовку на 25-30 минут до румяного верха. Готовой запеканке дать немного остыть, нарезать на кусочки и можно смаковать.

Творожная запеканка с яблоками в мультиварке

Творог - 600 г

Сахар - 130 г

Крупа манная - 30 г

Яблоки (средние) - 4-5 шт.

Соль - щепотка

Ванилин - по желанию

Яйцо куриное - 3 шт.

Изюм - по вкусу

Смешать творог, сахар, яйца, соль, ванилин и манную крупу до однородности. Делать это удобно с помощью блендера.

Добавить изюм по желанию и перемешать.

Яблоки очистить и нарезать тонкими ломтиками. Выложить их на дно чаши мультиварки. Сверху на яблоки выложить творожную массу, разровнять.

Положить чашу в мультиварку. Включить программу "Запеканка" на 65 минут. После сигнала открыть крышку. Дать запеканке немного остыть в мультиварке.

Вынуть с помощью подставки для пароварки.

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Автор: Алина Вишневская