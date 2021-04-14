Творожная запеканка - вкусное и полезное блюдо. Потрясающий вкус имеет запеканка с фруктами, в частности, с яблоками. Подавать ее хорошо с медом, вареньем или сметаной.
Творожная запеканка с яблоками
- Творог - 400 г
- Манка - 3 ст. л.
- Яйца - 2 шт.
- Сахар - 2 ст. л.
- Молоко - 100 мл
- Яблоки - 3 шт.
- Ванилин - 0,2 ч. л.
- Сливочное масло - 10 г
Творог перетереть в блендере до однородности. Делать это лучше с добавлением примерно 1/3 молока. В протертый творог разбить яйца, еще взбить до однородности.
Читайте такжеПесочное печенье с джемом: как приготовить домашние вкусностиПолученную массу выложить в удобную глубокую емкость. Всыпать манку и ванилин, перемешать. Влить молоко, хорошо перемешать. Дать творожной массе постоять 10-15 минут, чтобы манка немного набухла.
Яблоки помыть, обсушить, очистить от кожуры и семян. Нарезать их кубиками. Добавить к творожной массе, хорошо перемешать.
Форму с высокими бортиками смазать сливочным маслом. Выложить в нее творожную массу, разровнять.
Отправить в заранее разогретую до 180°С духовку на 25-30 минут до румяного верха. Готовой запеканке дать немного остыть, нарезать на кусочки и можно смаковать.
Творожная запеканка с яблоками в мультиварке
- Творог - 600 г
- Сахар - 130 г
- Крупа манная - 30 г
- Яблоки (средние) - 4-5 шт.
- Соль - щепотка
- Ванилин - по желанию
- Яйцо куриное - 3 шт.
- Изюм - по вкусу
Смешать творог, сахар, яйца, соль, ванилин и манную крупу до однородности. Делать это удобно с помощью блендера.
Добавить изюм по желанию и перемешать.
Яблоки очистить и нарезать тонкими ломтиками. Выложить их на дно чаши мультиварки. Сверху на яблоки выложить творожную массу, разровнять.
Положить чашу в мультиварку. Включить программу "Запеканка" на 65 минут. После сигнала открыть крышку. Дать запеканке немного остыть в мультиварке.
Вынуть с помощью подставки для пароварки.
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