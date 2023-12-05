Как приготовить картофельный гратен - рецепт / ua.depositphotos.com

Гратен картофельный - это блюдо французской кухни, которое уже давно "перекочевало" в кулинарные книги украинских хозяюшек. Хитрость этого угощения в том, что оно готовится с использованием техники гратинирования - создания хрустящей запеченной корочки. УНИАН нашел отличный рецепт из популярной соцсети.

Как приготовить гратен из картофеля - рецепт

Ингредиенты:

  • 800 гр картофеля среднего размера
  • 150 гр сыра
  • 400 мл сливок жирностью 40%
  • сливочное масло жирностью 82,5%
  • 1 зубчик чеснока
  • 1\2 ст.л соли
  • 1\4 ч.л мускатного ореха
  • молотый перец

Рассказываем, как сделать запеченный картофель в духовке пошагово, чтобы получилось вкусно.

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Сначала вам нужно почистить картошку, вымыть и нарезать кружочками. Смазать форму для выпечки сливочным маслом, выложить слой картофеля. Посыпать солью, перцем, мускатным орехом, а сверху засыпать тертым сыром и залить сливками. Снова выложить слой картофеля и вылить оставшиеся сливки.

Поставить в разогретую духовку и выпекать 50 минут при температуре 180 градусов. Когда время выйдет, достать гратен, щедро посыпать его тертым сыром и снова поставить в духовку - готовить, пока на блюде не появится золотистая корочка.

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