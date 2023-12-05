Гратен картофельный - это блюдо французской кухни, которое уже давно "перекочевало" в кулинарные книги украинских хозяюшек. Хитрость этого угощения в том, что оно готовится с использованием техники гратинирования - создания хрустящей запеченной корочки. УНИАН нашел отличный рецепт из популярной соцсети.
Как приготовить гратен из картофеля - рецепт
Ингредиенты:
- 800 гр картофеля среднего размера
- 150 гр сыра
- 400 мл сливок жирностью 40%
- сливочное масло жирностью 82,5%
- 1 зубчик чеснока
- 1\2 ст.л соли
- 1\4 ч.л мускатного ореха
- молотый перец
Рассказываем, как сделать запеченный картофель в духовке пошагово, чтобы получилось вкусно.
Сначала вам нужно почистить картошку, вымыть и нарезать кружочками. Смазать форму для выпечки сливочным маслом, выложить слой картофеля. Посыпать солью, перцем, мускатным орехом, а сверху засыпать тертым сыром и залить сливками. Снова выложить слой картофеля и вылить оставшиеся сливки.
Поставить в разогретую духовку и выпекать 50 минут при температуре 180 градусов. Когда время выйдет, достать гратен, щедро посыпать его тертым сыром и снова поставить в духовку - готовить, пока на блюде не появится золотистая корочка.