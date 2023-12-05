Рассказываем, как приготовить запеченный картофель или гратен по модному рецепту.

Гратен картофельный - это блюдо французской кухни, которое уже давно "перекочевало" в кулинарные книги украинских хозяюшек. Хитрость этого угощения в том, что оно готовится с использованием техники гратинирования - создания хрустящей запеченной корочки. УНИАН нашел отличный рецепт из популярной соцсети.

Как приготовить гратен из картофеля - рецепт

Ингредиенты:

800 гр картофеля среднего размера

150 гр сыра

400 мл сливок жирностью 40%

сливочное масло жирностью 82,5%

1 зубчик чеснока

1\2 ст.л соли

1\4 ч.л мускатного ореха

молотый перец

Рассказываем, как сделать запеченный картофель в духовке пошагово, чтобы получилось вкусно.

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Сначала вам нужно почистить картошку, вымыть и нарезать кружочками. Смазать форму для выпечки сливочным маслом, выложить слой картофеля. Посыпать солью, перцем, мускатным орехом, а сверху засыпать тертым сыром и залить сливками. Снова выложить слой картофеля и вылить оставшиеся сливки.

Поставить в разогретую духовку и выпекать 50 минут при температуре 180 градусов. Когда время выйдет, достать гратен, щедро посыпать его тертым сыром и снова поставить в духовку - готовить, пока на блюде не появится золотистая корочка.

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