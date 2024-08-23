Острый соус "Огонек" на зиму обязательно понравится любителям пикантных блюд. Он готовится только из природных даров и получается гораздо вкуснее магазинных заправок. Предлагаем добавить в соус сливы - они придадут блюду легкую фруктовую нотку и отлично дополнят вкус. Также публикуем рецепт только из овощей и специй, идеальный к мясу.
Острый соус рецепт на зиму со сливами
Ингредиенты:
- томатная паста - 500 г;
- сливы - 2 кг;
- сладкий перец - 1 кг;
- острый перец - 6 шт.;
- чеснок - 5 головок;
- сахар - 400 г;
- соль - 3 стол. л.;
- уксус - 150 мл;
- подсолнечное масло - 150 мл.
Все овощи помыть, чеснок почистить, а из перцев удалить семена. Сливы и сладкий перец пропустить через мясорубку или измельчить блендером. Переложить в кастрюлю и варить 30 минут после запекания.
Отдельно таким же образом измельчить чеснок и острый перец. По желанию можно положить больше перцев. Выложить в кастрюлю, добавить соль, сахар, масло и томатную пасту. Варить ещё 20 минут. В самом конце варки влить уксус, довести до кипения и выключить.
Разлить соус по стерилизованным банкам и закрыть чистыми крышками. Переверните острый соус на зиму крышками вниз и накройте теплым пледом до полного остывания.
Острый соус из помидор на зиму
Ингредиенты:
- помидоры - 2,5 кг;
- чеснок - 1 головка;
- острый перец - 2 шт.;
- сахар - 1 стол. л.;
- соль - щепотка;
- молотый кориандр - щепотка;
- хмели-сунели - щепотка.
Помидоры промойте и опустите в кипяток. Снимите кожуру. Пропустите через мясорубку и перелейте в кастрюлю. Варите на сильном огне до кипения, затем убавьте огонь до среднего и варите 1-1,5 часа.
Чеснок и острый перец пропустите через мясорубку, смешайте с солью, сахаром, кориандром и хмели-сунели. Добавьте в соус и варите ещё 10 минут. Готовое блюдо разлейте по стерилизованным банкам, закрутите крышками, переверните и накройте одеялом до остывания.