Пряный соус с фруктовым послевкусием покорит всех любителей остренького.

Острый соус "Огонек" на зиму обязательно понравится любителям пикантных блюд. Он готовится только из природных даров и получается гораздо вкуснее магазинных заправок. Предлагаем добавить в соус сливы - они придадут блюду легкую фруктовую нотку и отлично дополнят вкус. Также публикуем рецепт только из овощей и специй, идеальный к мясу.

Острый соус рецепт на зиму со сливами

Ингредиенты:

томатная паста - 500 г;

сливы - 2 кг;

сладкий перец - 1 кг;

острый перец - 6 шт.;

чеснок - 5 головок;

сахар - 400 г;

соль - 3 стол. л.;

уксус - 150 мл;

подсолнечное масло - 150 мл.

Все овощи помыть, чеснок почистить, а из перцев удалить семена. Сливы и сладкий перец пропустить через мясорубку или измельчить блендером. Переложить в кастрюлю и варить 30 минут после запекания.

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Отдельно таким же образом измельчить чеснок и острый перец. По желанию можно положить больше перцев. Выложить в кастрюлю, добавить соль, сахар, масло и томатную пасту. Варить ещё 20 минут. В самом конце варки влить уксус, довести до кипения и выключить.

Разлить соус по стерилизованным банкам и закрыть чистыми крышками. Переверните острый соус на зиму крышками вниз и накройте теплым пледом до полного остывания.

Острый соус из помидор на зиму

Ингредиенты:

помидоры - 2,5 кг;

чеснок - 1 головка;

острый перец - 2 шт.;

сахар - 1 стол. л.;

соль - щепотка;

молотый кориандр - щепотка;

хмели-сунели - щепотка.

Помидоры промойте и опустите в кипяток. Снимите кожуру. Пропустите через мясорубку и перелейте в кастрюлю. Варите на сильном огне до кипения, затем убавьте огонь до среднего и варите 1-1,5 часа.

Чеснок и острый перец пропустите через мясорубку, смешайте с солью, сахаром, кориандром и хмели-сунели. Добавьте в соус и варите ещё 10 минут. Готовое блюдо разлейте по стерилизованным банкам, закрутите крышками, переверните и накройте одеялом до остывания.

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