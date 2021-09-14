Пряный, острый, сладковатый и классический – домашний кетчуп может быть очень разным.

Томатный соус кетчуп – один из самых популярных соусов в мире. Его можно легко приготовить дома из доступных ингредиентов. Вкус домашнего кетчупа не хуже магазинного, а пользы значительно больше. Такой соус можно закрыть в банках и хранить до зимы.

Совет кулинарам: если кетчуп получился слишком жидким, нагрейте его на огне и вмешайте 1 столовую ложку крахмала на 2 литра соуса. В другой статье мы раскрыли ещё одну кулинарную хитрость – как мариновать капусту вкусно и легко.

Домашний кетчуп из помидоров на зиму

Спелые помидоры – 5 кг.

Лук – 1 кг.

Сахар – 250 кг.

Соль – 2 ст.л.

Молотая корица – 1 ч.л.

Молотый черный перец – 1 ч.л.

Молотая паприка – 1 ч.л.

Молотая гвоздика – 1 ч.л.

Уксус 9% – 50 мл.

Помидоры крупно нарезать, удалить сердцевины. Выложить помидоры в кастрюлю и поставить на маленький огонь на 20 минут. Влить немного воды и перемешать овощи, тушить 40 минут. Добавить к помидорам крупно нарезанный лук. Варить овощи на маленьком огне 90 минут без крышки.

Снять кастрюлю с огня. Добавить специи, соль и сахар. Измелить овощи блендером до однородности. Если вы не хотите чтобы в соусе были семечки – пропустите его через марлю. Снова поставить кетчуп на маленький огонь и варить ещё 2 часа, пока соус не загустеет. В конце варки добавить уксус и разлить кетчуп по стерилизованным банкам.

Кетчуп с яблоками

Помидоры – 4 кг.

Кислые яблоки – 4 кг.

Лук – 250 г.

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 250 г.

Уксус – 50 мл.

Щепотка молотого черного перца.

Молотая корица – 1 ч.л.

Читайте такжеКак стерилизовать банки для консервации: полезные советы, о которых вы не зналиПомидоры пропустить через мясорубку. Перелить в кастрюлю, поставить на маленький огонь и варить 1,5 часа. Добавить крупно нарезанные лук и яблоки без кожуры. Довести до кипения и снять с огня. Слегка остудить смесь. Измельчить соус блендером и вернуть на огонь. После закипания добавить уксус, соль, перец, сахар и корицу. Варить 15 минут и разлить по банкам.

Домашний кетчуп со сливами

Помидоры – 650 г.

Лук репчатый – 1 шт.

Сливы – 250 г.

Сахар – 0.5 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Уксус – 1 ч.л.

Лавровый лист – 1 шт.

Гвоздика – 2 шт.

Душистый перец – 2 шт.

На помидорах сделать надрезы в виде креста и облить кипятком. Снять кожуру с томатов. Крупно нарезать томаты и выложить в кастрюлю. Варить ан маленьком огне 30-40 минут. Лук и сливы без косточек измельчить блендером и добавить к помидорам. Варить 5 минут.

Затем добавить в соус соль, сахар, уксус и специи и варить 10 минут. Кетчуп не накрывать крышкой. После варки пропустить соус через марлю или дуршлаг. После этого соус можно разливать по банкам.

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Автор: Екатерина Пулатова