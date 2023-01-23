Как сделать идеальное тесто для пирога за 5 минут - узнайте в материале УНИАН.

Все мы любим полакомиться вкусным пирогом, но не всегда есть время и желание возиться с тестом. В такие моменты настоящим спасением станет рецепт быстрого пирога.

Ранее УНИАН писал, как приготовить самый вкусный яблочный пирог за 30 минут.

Нежный пирог к чаю - быстрый рецепт

"Изюминка" этого пирога в том, что он двухцветный. Вам понадобятся:

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яйца - 3 штуки;

сахар - 180 грамм;

молоко - 250 миллилитров;

растительное масло;

разрыхлитель - 1.5 чайной ложки;

мука - 300 грамм;

какао - 2 столовые ложки;

молоко - 2 столовые ложки.

Смешиваем в глубокой миске яйца с сахаром и перемешиваем. Затем добавляем молоко и около 10 миллилитров масла. В полученную смесь высыпаем муку и разрыхлитель, после чего тщательно перемешиваем тесто и разливаем его в две емкости одинакового размера. В одну часть теста добавляем смесь из какао и молока, перемешиваем.

Берем форму для выпекания, застилаем ее дно пергаментной бумагой и вливаем тесто из обеих мисок одновременно, чтобы будущий пирог состоял из двух частей разного цвета.

Выпекаем пирог около 3-40 минут в духовке, разогретой до 180°C. Готовый пирог можно украсить сгущенкой или шоколадом, перемешанным с орехами, изюмом или маком.

Испанский пирог сантьяго

Это действительно самый простой пирог из всех, что вам встречались. Его секрет в использовании миндальной муки - это гарантия того, что у вас получится вкусное тесто на пирог. Вам понадобятся следующие ингредиенты:

яйца - 5 штук;

сахар - 250 грамм;

молотый миндаль - 250 грамм;

цедра лимона;

корица.

В глубокой миске смешиваем миндальную муку с сахаром, затем вбиваем туда яйца и взбиваем их с помощью миксера. Добавляем в тесто цедру лимона и корицу.

Выливаем тесто в смазанную маслом форму и ставим в разогретую до 180°C духовку на 30 минут. Затем посыпаем пирог сахарной пудрой.

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