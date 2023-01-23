Все мы любим полакомиться вкусным пирогом, но не всегда есть время и желание возиться с тестом. В такие моменты настоящим спасением станет рецепт быстрого пирога.
Ранее УНИАН писал, как приготовить самый вкусный яблочный пирог за 30 минут.
Нежный пирог к чаю - быстрый рецепт
"Изюминка" этого пирога в том, что он двухцветный. Вам понадобятся:
- яйца - 3 штуки;
- сахар - 180 грамм;
- молоко - 250 миллилитров;
- растительное масло;
- разрыхлитель - 1.5 чайной ложки;
- мука - 300 грамм;
- какао - 2 столовые ложки;
- молоко - 2 столовые ложки.
Смешиваем в глубокой миске яйца с сахаром и перемешиваем. Затем добавляем молоко и около 10 миллилитров масла. В полученную смесь высыпаем муку и разрыхлитель, после чего тщательно перемешиваем тесто и разливаем его в две емкости одинакового размера. В одну часть теста добавляем смесь из какао и молока, перемешиваем.
Берем форму для выпекания, застилаем ее дно пергаментной бумагой и вливаем тесто из обеих мисок одновременно, чтобы будущий пирог состоял из двух частей разного цвета.
Выпекаем пирог около 3-40 минут в духовке, разогретой до 180°C. Готовый пирог можно украсить сгущенкой или шоколадом, перемешанным с орехами, изюмом или маком.
Испанский пирог сантьяго
Это действительно самый простой пирог из всех, что вам встречались. Его секрет в использовании миндальной муки - это гарантия того, что у вас получится вкусное тесто на пирог. Вам понадобятся следующие ингредиенты:
- яйца - 5 штук;
- сахар - 250 грамм;
- молотый миндаль - 250 грамм;
- цедра лимона;
- корица.
В глубокой миске смешиваем миндальную муку с сахаром, затем вбиваем туда яйца и взбиваем их с помощью миксера. Добавляем в тесто цедру лимона и корицу.
Выливаем тесто в смазанную маслом форму и ставим в разогретую до 180°C духовку на 30 минут. Затем посыпаем пирог сахарной пудрой.