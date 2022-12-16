Многие украинцы не представляют Новый год без салата "Шуба", но есть и те, кому этот салат уже надоел. Любители селедки оценят по достоинству слоеный салат "Луиза" с соленой рыбкой, кисловатыми маринованными огурцами и сытной картошкой. Такой салат служит отличной закуской под крепкое спиртное, он очень сытный и оригинальный.
Ранее мы писали, какие можно приготовить салаты на Новый год 2023.
Салат "Луиза" с селедкой, солеными огурцами и плавленым сырком
- Селедка - 2 филе.
- Вареные яйца - 5 шт.
- Вареная картошка - 3 шт.
- Лук - 1 небольшая шт.
- Соленые огурцы - 100 г.
- Плавленый сырок - 150 г.
- Зеленый лук - 4 пера.
- Уксус 9% - 2 ч.л.
- Сахар - 1 ст.л.
- Подсолнечное масло - 2 ст.л.
- Майонез, соль, перец - по вкусу.
Яйца и картошку отварить до готовности и остудить. Отделить яичные белки и желтки. Картошку, плавленый сырок и яичные белки натереть на крупной терке, а желтки - на мелкой. Лук замариновать в подсолнечном масле, уксусе, сахаре и щепотке соли. Оставить лук мариноваться на 10 минут.
Осмотреть филе селедки и вытянуть косточки, если они есть. Нарезать селедку мелким кубиком. Мелко нарезать зеленый лук. Огурцы нарезать тонким полукругом. Собрать салат слоями в кольце или большом салатнике: картофель, майонез, маринованный лук, селедка, майонез, белок, майонез, зеленый лук, майонез и желток.
Сверху салат можно украсить маринованными шампиньонами, если хотите добавить кислинки, или консервированным горошком, если хотите смягчить вкус салата.