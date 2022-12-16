Слоеный салат "Луиза" с селедкой понравится всем любителям соленой рыбки.

Многие украинцы не представляют Новый год без салата "Шуба", но есть и те, кому этот салат уже надоел. Любители селедки оценят по достоинству слоеный салат "Луиза" с соленой рыбкой, кисловатыми маринованными огурцами и сытной картошкой. Такой салат служит отличной закуской под крепкое спиртное, он очень сытный и оригинальный.

Ранее мы писали, какие можно приготовить салаты на Новый год 2023.

Салат "Луиза" с селедкой, солеными огурцами и плавленым сырком

Селедка - 2 филе.

Вареные яйца - 5 шт.

Вареная картошка - 3 шт.

Лук - 1 небольшая шт.

Соленые огурцы - 100 г.

Плавленый сырок - 150 г.

Зеленый лук - 4 пера.

Уксус 9% - 2 ч.л.

Сахар - 1 ст.л.

Подсолнечное масло - 2 ст.л.

Майонез, соль, перец - по вкусу.

Яйца и картошку отварить до готовности и остудить. Отделить яичные белки и желтки. Картошку, плавленый сырок и яичные белки натереть на крупной терке, а желтки - на мелкой. Лук замариновать в подсолнечном масле, уксусе, сахаре и щепотке соли. Оставить лук мариноваться на 10 минут.

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Осмотреть филе селедки и вытянуть косточки, если они есть. Нарезать селедку мелким кубиком. Мелко нарезать зеленый лук. Огурцы нарезать тонким полукругом. Собрать салат слоями в кольце или большом салатнике: картофель, майонез, маринованный лук, селедка, майонез, белок, майонез, зеленый лук, майонез и желток.

Сверху салат можно украсить маринованными шампиньонами, если хотите добавить кислинки, или консервированным горошком, если хотите смягчить вкус салата.

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