Салат в виде подсолнуха не только очень вкусный, он еще и станет ярким украшением любого стола. Его можно подать к новогоднему праздничному столу, на любое семейное торжество и просто в будний день.
Салат "Подсолнух"
- Курица - 400 г
- Грибы - 0,5 кг
- Лук - 1 шт.
- Яйца - 7 шт.
- Сыр - 200 г
- Морковка-1 шт.
- Маслины - 50-70 г
- Майонез - по вкусу
- Подсолнечное масло - 2 ст. л.
- Чипсы - по вкусу
Куриное мясо отварить и остудить, затем нарезать небольшими кубиками. Морковь отварить до готовности, затем очистить и нарезать мелкими кубиками. Отварить куриные яйца, отделить белки от желтков.
Читайте такжеВинегрет: классические и оригинальные рецепты любимого салатаОчистить лук и грибы, нарезать небольшими кусочками. Разогреть сковороду с подсолнечным маслом и выложить лук, затем добавить к нему грибы, обжаривать до испарения жидкости, а затем переложить в тарелку.
Сыр нарезать кубиками, а маслины без косточек разрезать пополам.
Выложить курицу на дно салатника, затем тонкий слой майонеза, поверх – морковь и грибы, и снова промазать майонезом, натереть желток на крупной терке и выложить сверху, затем слой сыра, майонеза и белка.
Подготовленные маслины выложить по кругу, а по краям сделайте имитацию лепестков подсолнуха из чипсов. Отправить салат на 15-30 минут в холодильник.
Салат "Подсолнух" с печенью трески
- Печень трески - 230 г
- Картофель - 300 г
- Маринованные огурцы - 100 г
- Кукуруза консервированная - 250 г
- Куриные яйца - 3 шт.
- Чипсы - 30 г
- Майонез - 4 ст. л.
- Лук - 1 шт.
- Сахар - 1 ст. л.
- Уксус - 1 ст. л.
- Укроп - 0,5 г
Слить масло из печени трески. Картофель и яйца предварительно отварить.
Читайте такжеНовогоднее меню 2021: какие блюда должны украшать праздничный стол – лучшие рецептыЛук почистить и мелко порезать. Добавить сахар и уксус, залить кипятком, отставить в сторону.
Картофель натереть, выложить в блюдо, немного посолить, смазать майонезом и перемешать.
Огурчики натереть, выложить на картофель, слегка смазать майонезом. Печень трески размять вилкой и выложить на огурцы. Сверху выложить замаринованный лук.
Белки натереть на крупной терке, выложить и смазать майонезом.
Желтки размять вилкой и выложить, поверх – кукурузу.
Укроп мелко порубить и выложить по краю салата. Украсить чипсами.
Вас также могут заинтересовать другие рецепты:
- Сочный и ароматный стейк из свинины: как приготовить аппетитное мясо
- Вкусный салат "Днестр": рецепт приготовления простого блюда
- Рождественский штолен: как приготовить праздничную немецкую выпечку
- Закуски на новогодний стол: варианты различных праздничных угощений
- Аппетитно-сочная скумбрия: как вкусно запечь рыбу в духовке
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram