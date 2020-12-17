Такой красивый салат будет хорошо смотреться на праздничном столе.

Салат в виде подсолнуха не только очень вкусный, он еще и станет ярким украшением любого стола. Его можно подать к новогоднему праздничному столу, на любое семейное торжество и просто в будний день.

Салат "Подсолнух"

Курица - 400 г

Грибы - 0,5 кг

Лук - 1 шт.

Яйца - 7 шт.

Сыр - 200 г

Морковка-1 шт.

Маслины - 50-70 г

Майонез - по вкусу

Подсолнечное масло - 2 ст. л.

Чипсы - по вкусу

Куриное мясо отварить и остудить, затем нарезать небольшими кубиками. Морковь отварить до готовности, затем очистить и нарезать мелкими кубиками. Отварить куриные яйца, отделить белки от желтков.

Читайте такжеВинегрет: классические и оригинальные рецепты любимого салатаОчистить лук и грибы, нарезать небольшими кусочками. Разогреть сковороду с подсолнечным маслом и выложить лук, затем добавить к нему грибы, обжаривать до испарения жидкости, а затем переложить в тарелку.

Сыр нарезать кубиками, а маслины без косточек разрезать пополам.

Выложить курицу на дно салатника, затем тонкий слой майонеза, поверх – морковь и грибы, и снова промазать майонезом, натереть желток на крупной терке и выложить сверху, затем слой сыра, майонеза и белка.

Подготовленные маслины выложить по кругу, а по краям сделайте имитацию лепестков подсолнуха из чипсов. Отправить салат на 15-30 минут в холодильник.

Салат "Подсолнух" с печенью трески

Печень трески - 230 г

Картофель - 300 г

Маринованные огурцы - 100 г

Кукуруза консервированная - 250 г

Куриные яйца - 3 шт.

Чипсы - 30 г

Майонез - 4 ст. л.

Лук - 1 шт.

Сахар - 1 ст. л.

Уксус - 1 ст. л.

Укроп - 0,5 г

Слить масло из печени трески. Картофель и яйца предварительно отварить.

Читайте такжеНовогоднее меню 2021: какие блюда должны украшать праздничный стол – лучшие рецептыЛук почистить и мелко порезать. Добавить сахар и уксус, залить кипятком, отставить в сторону.

Картофель натереть, выложить в блюдо, немного посолить, смазать майонезом и перемешать.

Огурчики натереть, выложить на картофель, слегка смазать майонезом. Печень трески размять вилкой и выложить на огурцы. Сверху выложить замаринованный лук.

Белки натереть на крупной терке, выложить и смазать майонезом.

Желтки размять вилкой и выложить, поверх – кукурузу.

Укроп мелко порубить и выложить по краю салата. Украсить чипсами.

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Автор: УНИАН