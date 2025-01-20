Эти рецепты из овощной смеси подойдут на все случаи жизни и подойдут на любой прием пищи.

В эпоху постоянной занятости, отключений света и нехватки свободного времени особенно ценными становятся простые рецепты, которые можно быстро приготовить, чтоб накормить себя и всю семью. Сегодня УНИАН подобрал блюда из овощной смеси, которая есть в каждом супермаркете в отделе замороженных продуктов. Их разнообразие позволяет испробовать множество вариантов на обеды и ужины.

Запеканка из замороженной овощной смеси

Запеканка из овощной смеси готовится очень просто, а потому стоит запомнить этот рецепт, как "палочку-выручалочку" на случай тяжелого дня. Для приготовления вам нужны:

500 граммов замороженной овощной смеси по вкусу;

три яйца;

200 миллилитров сливок;

100 граммов твердого сыра;

специи;

зелень.

Для начала разогреваем духовку до 180 градусов (газ 4). Размораживаем овощи и сливаем лишнюю воду. В миске взбиваем яйца с солью. Добавляем сливки, специи и зелень, тщательно перемешиваем. Далее натираем сыр. В форму для запекания помещаем нашу овощную смесь, заливаем сверху сливками и посыпаем сыром. Готовим около получаса до золотистой корочки.

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Не поверите, что можно приготовить из овощной смеси еще - суп.

Суп из замороженной овощной смеси

Готовится этот суп из овощной смеси без мяса, а потому отлично подойдет, если вы поститесь или решили уменьшить калорийность своих блюд. Для этого блюда берем:

500 г овощной смеси из моркови, лука, сельдерея и брокколи;

воду или бульон;

один-два картофеля;

два зубчика чеснока;

масло для жарки;

200 миллилитров сливок;

специи.

Обжариваем на масле все овощи и чеснок. Тушим около 10 минут, помешивая. Затем заливаем бульоном или водой и варим до готовности. Даем супу немного остыть и пюрируем погружным блендером. Возвращаем на огонь, вливаем сливки, приправляем и доводим до кипения. По желанию можно посыпать зеленью.

Салат из замороженной овощной смеси

Это очень ленивый рецепт блюда, который получается вкусным, но при этом может разнообразить ваше меню. Чтоб приготовить салат из мексиканской овощной смеси, вам понадобятся:

упаковка мексиканской смеси;

300 граммов копченой колбасы или ветчины;

один огурец;

два помидора;

три картофелины;

укроп;

майонез;

специи.

Овощную смесь нужно отварить в подсоленной воде и откинуть на дуршлаг. Также нужно отварить картошку и почистить ее. Картошку, огурцы, помидоры и колбасу нарезаем. Помещаем все в миску. Заправляем майонезом, добавляем специи и зелень, перемешиваем.

Также замороженные овощи можно потушить.

Рагу из овощной смеси

Напоследок мы оставили еще кое-что, что приготовить из овощной смеси. Это вкусное базовое рагу, которое можно менять по своему вкусу в зависимости от имеющихся ингредиентов. Для приготовления вам нужны:

маленькая упаковка любой замороженной смеси;

4-5 картофелин;

одна луковица:

маленькая упаковка сосисок;

50 граммов сливочного масла;

бульонный кубик;

специи по вкусу

Смесь можно не размораживать. Кубик разводим в чашке горячей воды (150 миллилитров). Тонко нарезаем лук, а сосиски - на кружочки. В кастрюле с толстым дном растапливаем масло и обжариваем лук. Туда добавляем смесь и тушим около 10 минут. Добавляем сосиски и в это время чистим и нарезаем картошку. Ее добавляем в сотейник и заливаем разведенным бульоном. Добавляем специи и тушим до готовности картошки. Подавать лучше присыпав зеленью.

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