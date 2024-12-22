Шуба - салат, который нравится многим украинцам за удачное сочетание вкусов. Главная его проблема - необходимость чистить и разбирать селедку, а также долго варить свеклу. УНИАН подскажет более простой рецепт, который вы точно повторите еще не раз.
Лисья шуба - салат с семгой
Для приготовления этого блюда вам необходимо купить любую часть красной рыбы. В рецепте указано филе, но вы можете взять и хребты, и хвост, а потом разобрать их.
Ингредиенты:
- 180-200 граммов филе красной рыбы;
- две картофелины;
- две моркови;
- майонез;
- соль, перец;
- 4 яйца;
- красный маринованный лук;
- 1-2 свежих огурца;
- 150-200 граммов твердого сыра.
Лисья шуба готовится очень просто - сначала вам нужно отварить до готовности и почистить картофель, морковь и яйца. Потом выкладывать продукты в следующем порядке: тертый картофель - майонез - тертая морковь - майонез - нарезанное кусочками филе рыбы - майонез - свежий огурец слайсами - майонез - маринованный лук кольцами - майонез - тертые яйца - майонез - красная рыба - майонез - тертый сыр.
Вот и готова наша Лисья шуба - салат обязательно нужно убрать в холодильник хотя бы на пару часов, чтобы он пропитался. Желательно, конечно, оставить его там на ночь, а утром уже подавать к столу, украсив петрушкой.
Салат Лисья шуба со скумбрией и грибами
Кроме красной рыбы, в этом салате часто используют скумбрию - так он больше похож на классическую Шубу, но все равно по вкусу отличается от нее в лучшую сторону.
Ингредиенты:
- 1 слабосоленая скумбрия;
- два репчатых лука;
- 300 граммов маринованных грибов;
- две моркови;
- две картофелины;
- майонез.
В данной вариации салат Лисья шуба готовится еще проще и по стоимости получается более бюджетным, потому что скумбрия, все-таки, стоит меньше красной рыбы.
Вам нужно отварить до готовности картофель и морковь, остудить их и почистить. Овощи натереть на терке. Для моркови лучше использовать терку для корейской моркови, но если такой нет, подойдет обычная крупная. Лук также очистить, вымыть под холодной водой, мелко нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
Маринованные грибы вымыть под проточной водой, откинуть на дуршлаг, нарезать кусочками, если они у вас крупные. Выложить их к луку, обжаривать продукты вместе 2-3 минуты. Скумбрию избавить от костей, разделать на филе.
Выложить салат слоями, каждый из которых смазывать майонезом. Очередность слоев такая - скумбрия - лук с грибами - картофель - морковь. В конце салат также необходимо смазать майонезом и убрать в холодильник для пропитки на несколько часов.