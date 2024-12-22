Этот рецепт заставит вас влюбиться в него с первого раза.

Шуба - салат, который нравится многим украинцам за удачное сочетание вкусов. Главная его проблема - необходимость чистить и разбирать селедку, а также долго варить свеклу. УНИАН подскажет более простой рецепт, который вы точно повторите еще не раз.

Лисья шуба - салат с семгой

Для приготовления этого блюда вам необходимо купить любую часть красной рыбы. В рецепте указано филе, но вы можете взять и хребты, и хвост, а потом разобрать их.

Ингредиенты:

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180-200 граммов филе красной рыбы;

две картофелины;

две моркови;

майонез;

соль, перец;

4 яйца;

красный маринованный лук;

1-2 свежих огурца;

150-200 граммов твердого сыра.

Лисья шуба готовится очень просто - сначала вам нужно отварить до готовности и почистить картофель, морковь и яйца. Потом выкладывать продукты в следующем порядке: тертый картофель - майонез - тертая морковь - майонез - нарезанное кусочками филе рыбы - майонез - свежий огурец слайсами - майонез - маринованный лук кольцами - майонез - тертые яйца - майонез - красная рыба - майонез - тертый сыр.

Вот и готова наша Лисья шуба - салат обязательно нужно убрать в холодильник хотя бы на пару часов, чтобы он пропитался. Желательно, конечно, оставить его там на ночь, а утром уже подавать к столу, украсив петрушкой.

Салат Лисья шуба со скумбрией и грибами

Кроме красной рыбы, в этом салате часто используют скумбрию - так он больше похож на классическую Шубу, но все равно по вкусу отличается от нее в лучшую сторону.

Ингредиенты:

1 слабосоленая скумбрия;

два репчатых лука;

300 граммов маринованных грибов;

две моркови;

две картофелины;

майонез.

В данной вариации салат Лисья шуба готовится еще проще и по стоимости получается более бюджетным, потому что скумбрия, все-таки, стоит меньше красной рыбы.

Вам нужно отварить до готовности картофель и морковь, остудить их и почистить. Овощи натереть на терке. Для моркови лучше использовать терку для корейской моркови, но если такой нет, подойдет обычная крупная. Лук также очистить, вымыть под холодной водой, мелко нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.

Маринованные грибы вымыть под проточной водой, откинуть на дуршлаг, нарезать кусочками, если они у вас крупные. Выложить их к луку, обжаривать продукты вместе 2-3 минуты. Скумбрию избавить от костей, разделать на филе.

Выложить салат слоями, каждый из которых смазывать майонезом. Очередность слоев такая - скумбрия - лук с грибами - картофель - морковь. В конце салат также необходимо смазать майонезом и убрать в холодильник для пропитки на несколько часов.

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