Сладкие маринованные огурцы - необычная консервация, которая понравится всей семье.

В августе начинается сезон консервации огурцов. Чаще всего их засаливают, но это не единственный способ. Рекомендуем заготовить сладкие маринованные огурцы - они всегда получаются хрустящими, с ярким пикантным вкусом. Такая консервация всегда будет "нарасхват" за любым столом.

Огурцы на зиму сладкие

Ингредиенты:

огурцы - 2 кг;

корень хрена - 10 г;

чеснок - 4 шт.;

листья смородины - 4 шт.;

листья вишни - 2 шт.;

лавровый лист - 4 шт.;

перец черный горошком - 15 шт.;

сахар - 5 стол. л.;

соль - 3 стол. л.;

уксус 9% - 4 стол. л.;

вода - 2 литра.

Рецепт рассчитан на 2 банки объемом 1 литр. Чтобы сладкие огурцы на зиму хорошо приготовились, отбирайте плоды длиной не больше 10 см. Если хотите добавить остроты блюду, то положите в каждую банку по половине перца чили.

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Огурцы тщательно вымойте, обрежьте кончики и залейте холодной водой. Замачивайте овощи 2-3 часа, чтобы они стали хрустящими. Затем слейте воду. Банки для консервации простерилизуйте в духовке или микроволновке, либо просто промойте с мылом.

В банки поровну разложите листья вишни и смородины, зубчики чеснока и другую зелень по вкусу, а также по одному лавровому листу. Затем плотно утрамбуйте огурцы. В кастрюле вскипятите воду и залейте в банки на 15 минут, прикрыв крышками.

Затем слейте кипяток обратно в кастрюлю и включите огонь. Добавьте остальные лавровые листы, перец, соль, сахар и уксус. Варите маринад 5 минут и снова влейте в банки.

Готовые огурцы сладкие на зиму закатайте прокипяченными крышками и переверните вверх дном. Накройте теплым одеялом и оставьте до полного остывания. Храните консервацию в темном прохладном месте.

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