В августе начинается сезон консервации огурцов. Чаще всего их засаливают, но это не единственный способ. Рекомендуем заготовить сладкие маринованные огурцы - они всегда получаются хрустящими, с ярким пикантным вкусом. Такая консервация всегда будет "нарасхват" за любым столом.
Огурцы на зиму сладкие
Ингредиенты:
- огурцы - 2 кг;
- корень хрена - 10 г;
- чеснок - 4 шт.;
- листья смородины - 4 шт.;
- листья вишни - 2 шт.;
- лавровый лист - 4 шт.;
- перец черный горошком - 15 шт.;
- сахар - 5 стол. л.;
- соль - 3 стол. л.;
- уксус 9% - 4 стол. л.;
- вода - 2 литра.
Рецепт рассчитан на 2 банки объемом 1 литр. Чтобы сладкие огурцы на зиму хорошо приготовились, отбирайте плоды длиной не больше 10 см. Если хотите добавить остроты блюду, то положите в каждую банку по половине перца чили.
Огурцы тщательно вымойте, обрежьте кончики и залейте холодной водой. Замачивайте овощи 2-3 часа, чтобы они стали хрустящими. Затем слейте воду. Банки для консервации простерилизуйте в духовке или микроволновке, либо просто промойте с мылом.
В банки поровну разложите листья вишни и смородины, зубчики чеснока и другую зелень по вкусу, а также по одному лавровому листу. Затем плотно утрамбуйте огурцы. В кастрюле вскипятите воду и залейте в банки на 15 минут, прикрыв крышками.
Затем слейте кипяток обратно в кастрюлю и включите огонь. Добавьте остальные лавровые листы, перец, соль, сахар и уксус. Варите маринад 5 минут и снова влейте в банки.
Готовые огурцы сладкие на зиму закатайте прокипяченными крышками и переверните вверх дном. Накройте теплым одеялом и оставьте до полного остывания. Храните консервацию в темном прохладном месте.