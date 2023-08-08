Домашняя томатная паста - вкуснее, чем магазинная, и полностью натуральная. Пасту по этим рецептам не нужно часами уваривать, чтобы выпарить из нее весь сок. Это очень удобно, так как экономит и время, и газ или электричество, а витаминов при этом сохраняется больше.
Томатная паста - рецепт на зиму за 30 минут
Готовится такая томатная паста за полчаса из мякоти - для нее будут нужны не очень сочные помидоры.
Ингредиенты:
- помидоры (сорт "Сливка" или другие не очень сочные) - 5 кг;
- соль - по желанию.
Нарежьте помидоры на дольки и пропустите через мясорубку. Переложите массу в кастрюлю, доведите до кипения. Как только начнет закипать, поставьте сверху сито и слегка начните вдавливать его - в сито начнет собираться сок, который нужно собрать.
Вся помидорная мякоть, вместе с кожицей и косточками, остается в кастрюле.
Откиньте массу на сито и дайте еще постоять - пусть стекут остатки сока. Затем поставьте сито с мякотью над чистой кастрюлей и с помощью толкучки перетрите ее - в сите останутся косточки и кожица. Полученную томатную массу прокипятите, по желанию добавьте соль, разложите по стерилизованным банкам и закатайте. Или же разложите по пакетам и заморозьте.
Домашняя томатная паста из сока
Если нет времени "играться" и собирать сок с помощью сита, то можно поступить еще проще - приготовить пасту из сока.
Ингредиенты:
- помидоры;
- соль - по вкусу.
В этот раз можно взять более сочные помидоры, а если они будут переспелые, то паста получится вкуснее.
Отожмите из помидоров сок. Перелейте его в полипропиленовый (или капроновый) мешок (обычно в таких продают сахар или муку). Завяжите мешок очень плотно и подвесьте его в прохладном месте. Под мешок поставьте посуду, в которую будет собираться лишняя жидкость. Оставьте на 6 часов. Переложите из мешка оставшуюся мякоть в кастрюлю, добавьте по желанию соль и прокипятите в течение 15 минут. Разложите по стерилизованным банкам и закатайте.
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