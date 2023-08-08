Густая томатная паста в домашних условиях получается даже без уваривания - рассказываем, как это сделать быстро и просто.

Домашняя томатная паста - вкуснее, чем магазинная, и полностью натуральная. Пасту по этим рецептам не нужно часами уваривать, чтобы выпарить из нее весь сок. Это очень удобно, так как экономит и время, и газ или электричество, а витаминов при этом сохраняется больше.

Томатная паста - рецепт на зиму за 30 минут

Готовится такая томатная паста за полчаса из мякоти - для нее будут нужны не очень сочные помидоры.

Ингредиенты:

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помидоры (сорт "Сливка" или другие не очень сочные) - 5 кг;

соль - по желанию.

Нарежьте помидоры на дольки и пропустите через мясорубку. Переложите массу в кастрюлю, доведите до кипения. Как только начнет закипать, поставьте сверху сито и слегка начните вдавливать его - в сито начнет собираться сок, который нужно собрать.

Вся помидорная мякоть, вместе с кожицей и косточками, остается в кастрюле.

Откиньте массу на сито и дайте еще постоять - пусть стекут остатки сока. Затем поставьте сито с мякотью над чистой кастрюлей и с помощью толкучки перетрите ее - в сите останутся косточки и кожица. Полученную томатную массу прокипятите, по желанию добавьте соль, разложите по стерилизованным банкам и закатайте. Или же разложите по пакетам и заморозьте.

Домашняя томатная паста из сока

Если нет времени "играться" и собирать сок с помощью сита, то можно поступить еще проще - приготовить пасту из сока.

Ингредиенты:

помидоры;

соль - по вкусу.

В этот раз можно взять более сочные помидоры, а если они будут переспелые, то паста получится вкуснее.

Отожмите из помидоров сок. Перелейте его в полипропиленовый (или капроновый) мешок (обычно в таких продают сахар или муку). Завяжите мешок очень плотно и подвесьте его в прохладном месте. Под мешок поставьте посуду, в которую будет собираться лишняя жидкость. Оставьте на 6 часов. Переложите из мешка оставшуюся мякоть в кастрюлю, добавьте по желанию соль и прокипятите в течение 15 минут. Разложите по стерилизованным банкам и закатайте.

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