Невероятно вкусные хрустящие огурчики получаются далеко не у каждой хозяйки - очень просто испортить консервацию, если не знать проверенного рецепта. УНИАН расскажет, как сделать маринованные огурцы с горчицей, чтобы зимой наслаждаться пикантной закуской.
Огурцы с сухой горчицей на зиму без стерилизации
Ингредиенты:
- полтора килограмма огурцов;
- три столовых ложки соли;
- две столовых ложки горчичного порошка;
- один лист хрена;
- два листа вишни;
- два листа черной смородины;
- три зубчика чеснока.
Для того чтобы сделать восхитительные огурцы с горчицей на зиму, вам нужно сначала замочить огурцы в холодной воде на ночь. Если только что сорвали овощи с грядки, то делать этого не нужно, но при покупке в магазине - обязательно. Далее - вымыть банки с содой, выложить листья вишни, смородины и хрена, а также зубчики чеснока. Затем разместить в банках огурцы, засыпать их солью, залить кипятком. Накрыть крышкой и настаивать два дня.
По истечении этого времени снять пленку, которая образуется в банке с огурцами, вылить рассол в кастрюлю и вскипятить. Всыпать горчицу прямо в емкость с овощами, залить их кипящим рассолом и сразу закрыть крышками. Перевернуть, оставить до полного охлаждения, а затем убрать хрустящие маринованные огурцы с горчицей в погреб или кладовку.
Огурцы на зиму с горчицей и чесноком (с добавлением уксуса)
Ингредиенты:
- два килограмма огурцов;
- одна столовая ложка сухой горчицы;
- одна столовая ложка водки;
- пучок укропа;
- три зубчика чеснока;
- лист хрена;
- лавровый лист;
- перец горошком;
- один сладкий перец;
- листья вишни и смородины;
- стакан сахара;
- стакан соли;
- стакан уксуса.
Огурцы вымыть, перец, чеснок и зелень нарезать. Банки вымыть с содой, выложить в петрушку, укроп, специи и чеснок. Затем утрамбовать огурцы, залить их кипящей водой и накрыть крышкой. Оставить на 20 минут, потом слить рассол и еще раз залить огурцы кипятком.
Спустя 20 минут, слить рассол в кастрюлю, вскипятить. Добавить соль и сахар, перемешать до полного растворения сыпучих. В каждую банку всыпать 1 ст.л горчицы, влить 1 ст.л водки и залить кипящим рассолом. Закрыть огурцы с горчицей и чесноком стерилизованными крышками, убрать в темное место до остывания.
Маринованные огурцы с французской горчицей на зиму
Ингредиенты:
- пол килограмма огурцов;
- два зубчика чеснока;
- лавровый лист;
- пол чайной ложки душистого перца;
- одна столовая ложка соли;
- две столовых ложки сахара;
- две столовых ложки уксуса;
- одна столовая ложка французской горчицы.
Огурцы замочить в холодной воде на 1 час, срезать плодоножки. Вымыть банки с содой, на дно выложить лавровые листья, перец горошек, измельченный чеснок и перец, горчицу. Разместить огурцы, всыпать соль, сахар, влить уксус. Залить кипятком и накрыть огурцы кисло-сладкие с горчицей крышкой. Поставить банки в кастрюлю, стерилизовать 5 минут. Закрыть банки крышками, убрать в темное прохладное место до полного остывания.