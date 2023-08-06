Рассказываем, как закрыть огурцы на зиму с горчицей, чтобы соседки просили рецепт.

Невероятно вкусные хрустящие огурчики получаются далеко не у каждой хозяйки - очень просто испортить консервацию, если не знать проверенного рецепта. УНИАН расскажет, как сделать маринованные огурцы с горчицей, чтобы зимой наслаждаться пикантной закуской.

Огурцы с сухой горчицей на зиму без стерилизации

Ингредиенты:

полтора килограмма огурцов;

три столовых ложки соли;

две столовых ложки горчичного порошка;

один лист хрена;

два листа вишни;

два листа черной смородины;

три зубчика чеснока.

Для того чтобы сделать восхитительные огурцы с горчицей на зиму, вам нужно сначала замочить огурцы в холодной воде на ночь. Если только что сорвали овощи с грядки, то делать этого не нужно, но при покупке в магазине - обязательно. Далее - вымыть банки с содой, выложить листья вишни, смородины и хрена, а также зубчики чеснока. Затем разместить в банках огурцы, засыпать их солью, залить кипятком. Накрыть крышкой и настаивать два дня.

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По истечении этого времени снять пленку, которая образуется в банке с огурцами, вылить рассол в кастрюлю и вскипятить. Всыпать горчицу прямо в емкость с овощами, залить их кипящим рассолом и сразу закрыть крышками. Перевернуть, оставить до полного охлаждения, а затем убрать хрустящие маринованные огурцы с горчицей в погреб или кладовку.

Огурцы на зиму с горчицей и чесноком (с добавлением уксуса)

Ингредиенты:

два килограмма огурцов;

одна столовая ложка сухой горчицы;

одна столовая ложка водки;

пучок укропа;

три зубчика чеснока;

лист хрена;

лавровый лист;

перец горошком;

один сладкий перец;

листья вишни и смородины;

стакан сахара;

стакан соли;

стакан уксуса.

Огурцы вымыть, перец, чеснок и зелень нарезать. Банки вымыть с содой, выложить в петрушку, укроп, специи и чеснок. Затем утрамбовать огурцы, залить их кипящей водой и накрыть крышкой. Оставить на 20 минут, потом слить рассол и еще раз залить огурцы кипятком.

Спустя 20 минут, слить рассол в кастрюлю, вскипятить. Добавить соль и сахар, перемешать до полного растворения сыпучих. В каждую банку всыпать 1 ст.л горчицы, влить 1 ст.л водки и залить кипящим рассолом. Закрыть огурцы с горчицей и чесноком стерилизованными крышками, убрать в темное место до остывания.

Маринованные огурцы с французской горчицей на зиму

Ингредиенты:

пол килограмма огурцов;

два зубчика чеснока;

лавровый лист;

пол чайной ложки душистого перца;

одна столовая ложка соли;

две столовых ложки сахара;

две столовых ложки уксуса;

одна столовая ложка французской горчицы.

Огурцы замочить в холодной воде на 1 час, срезать плодоножки. Вымыть банки с содой, на дно выложить лавровые листья, перец горошек, измельченный чеснок и перец, горчицу. Разместить огурцы, всыпать соль, сахар, влить уксус. Залить кипятком и накрыть огурцы кисло-сладкие с горчицей крышкой. Поставить банки в кастрюлю, стерилизовать 5 минут. Закрыть банки крышками, убрать в темное прохладное место до полного остывания.

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