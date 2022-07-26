Многие хозяйки летом консервируют огурцы, чтобы в холодное время года обеспечить себя хрустящей закуской. Сейчас это особенно актуально - цены на продукты растут, а слухи о возможных проблемах с продовольствием не утихают.
УНИАН расскажет, как сделать маринованные огурцы с уксусом без стерилизации и с ней, чтобы зимняя консервация была не только питательной, но и вкусной.
- Огурцы с смородиной - рецепт
- Соленые огурцы с чесноком
- Огурцы на зиму с горчицей
- Малосольные огурцы на зиму с уксусом в пакете
- Огурцы закусочные с чесноком на минералке
Ранее мы говорили о том, как заготовить помидоры черри на зиму.
Полезный лайфхак: для того, чтобы маринованные огурцы были хрустящими, залейте их холодной водой на 2-3 часа, а затем начинайте процесс консервации.
Огурцы с смородиной - рецепт
- огурцы - 8-12 шт;
- красная смородина - 400 гр;
- черный перец горошком - 8-12 шт;
- зонтики укропа - 2 шт;
- чеснок - 5-6 зубчиков;
- семена горчицы - 1 ч.л;
- вода - около 1 л;
- соль - 1 ст.л;
- сахар - 1 ст.л.
В стерилизованные банки выложить чеснок, перец, укроп и половину смородины. Затем выложить огурцы, а сверху снова посыпать смородиной, добавив семена горчицы. Залить кипятком, прикрыть крышкой и оставить на 15-20 минут. Перелить жидкость в кастрюлю, добавить соль и сахар. Закипятить, варить до полного растворения сыпучих кристаллов. Кипящим маринадом залить огурцы со смородиной, закатать, укутать полотенцем и перевернуть на крышки, оставив до полного остывания.
Соленые огурцы с чесноком
- огурцы - 1 кг;
- вода - 500 мл;
- сахар - 100 гр;
- соль - 1 ст.л;
- уксус 9% - 100 мл;
- чеснок - 3 зубчика.
Вылить в кастрюлю воду, добавить сахар, соль и уксус. Довести до кипения, затем остудить. В стерилизованные банки выложить огурцы и чеснок, залить маринадом, накрыть стерилизованной крышкой. В другую кастрюлю на дно выстелить полотенце, поставить банку, залить водой так, чтобы она доходила до плечиков банки. После того, как вода закипит, стерилизовать банку 10-15 минут - в это время огурцы потемнеют. Банку закатать, укутать и оставить до полного остывания.
Огурцы на зиму с горчицей
- огурцы - 1.5 - 2 кг;
- вода - 2 л;
- зонтики укропа - 1-2 шт;
- листья дуба - 1-2 шт;
- листья вишни - 2 шт;
- листья хрена - 1-2 шт;
- лавровый лист - 2-3 шт;
- черный перец горошком - 5-7 шт;
- чеснок - 3 зубчика;
- гвоздика - по вкусу;
- перец чили - 1 шт;
- соль - 4 ст.л;
- горчица - 2 ст.л.
В банку объемом 3 л выложить зонтики укропа, листья дуба, вишни и хрена, лаврушку, горошины перца, гвоздику, разрезанные на половинки или четвертинки чеснок и острый перец, сверху выложить огурцы. Воду перелить в кастрюлю, добавить соль и кипятить, пока кристаллы не растворятся. Маринадом залить огурцы, накрыть крышкой, и оставить при комнатной температуре до остывания.
Через два дня выложить в банку горчицу, встряхнуть банку и оставить на 6 часов. После этого перелить маринад в кастрюлю, кипятить 5 минут. Снова залить огурцы рассолом и закатать крышками.
Малосольные огурцы на зиму с уксусом в пакете
- огурцы - 5-6 шт;
- соль - 1 ч.л;
- сахар - 1 ч.л;
- лавровый лист - 2 шт;
- душистый перец горошком - 5 шт;
- уксус 9% - 1 ч.л;
- подсолнечное масло - 1.5 ст.л;
- чеснок - 3 зубчика;
- укроп - по вкусу.
Огурцы вымыть, нарезать произвольно и сложить в пакет. Добавить соль, сахар, лавровый лист, перец, уксус и масло. Измельченный чеснок и укроп также выложить в пакет. Выпустить воздух из пакета, завязать его и тщательно потрясти, чтобы все ингредиенты перемешались. Положить во второй пакет и оставить при комнатной температуре на 1 час.
Огурцы закусочные с чесноком на минералке
- огурцы - 1 кг;
- чеснок - 7-8 зубчиков;
- лавровый лист - 3-4 шт;
- укроп - 1 пучок;
- минералка - 1.5 л;
- соль - 3 ст.л.
Огурцы вымыть, удалить плодоножки с обеих сторон, чеснок измельчить, а лавровый лист разделить на несколько частей. В глубокую миску выложить часть укропа, сверху - огурцы, посыпать лавровым листом и чесноком. Так продолжать до тех пор, пока ингредиенты не кончатся, последний слой - зелень. В 100 мл минеральной воды растворить соль, залить огурцы чистой водой, а затем соленой. Накрыть крышкой и оставить на 24 часа при комнатной температуре.