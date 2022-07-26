Как сделать, чтобы огурцы были хрустящими, и в чем секрет идеальной зимней закуски - узнайте в материале УНИАН.

Многие хозяйки летом консервируют огурцы, чтобы в холодное время года обеспечить себя хрустящей закуской. Сейчас это особенно актуально - цены на продукты растут, а слухи о возможных проблемах с продовольствием не утихают.

УНИАН расскажет, как сделать маринованные огурцы с уксусом без стерилизации и с ней, чтобы зимняя консервация была не только питательной, но и вкусной.

Ранее мы говорили о том, как заготовить помидоры черри на зиму.

Полезный лайфхак: для того, чтобы маринованные огурцы были хрустящими, залейте их холодной водой на 2-3 часа, а затем начинайте процесс консервации.

Огурцы с смородиной - рецепт

огурцы - 8-12 шт;

красная смородина - 400 гр;

черный перец горошком - 8-12 шт;

зонтики укропа - 2 шт;

чеснок - 5-6 зубчиков;

семена горчицы - 1 ч.л;

вода - около 1 л;

соль - 1 ст.л;

сахар - 1 ст.л.

В стерилизованные банки выложить чеснок, перец, укроп и половину смородины. Затем выложить огурцы, а сверху снова посыпать смородиной, добавив семена горчицы. Залить кипятком, прикрыть крышкой и оставить на 15-20 минут. Перелить жидкость в кастрюлю, добавить соль и сахар. Закипятить, варить до полного растворения сыпучих кристаллов. Кипящим маринадом залить огурцы со смородиной, закатать, укутать полотенцем и перевернуть на крышки, оставив до полного остывания.

Соленые огурцы с чесноком

огурцы - 1 кг;

вода - 500 мл;

сахар - 100 гр;

соль - 1 ст.л;

уксус 9% - 100 мл;

чеснок - 3 зубчика.

Вылить в кастрюлю воду, добавить сахар, соль и уксус. Довести до кипения, затем остудить. В стерилизованные банки выложить огурцы и чеснок, залить маринадом, накрыть стерилизованной крышкой. В другую кастрюлю на дно выстелить полотенце, поставить банку, залить водой так, чтобы она доходила до плечиков банки. После того, как вода закипит, стерилизовать банку 10-15 минут - в это время огурцы потемнеют. Банку закатать, укутать и оставить до полного остывания.

Огурцы на зиму с горчицей

огурцы - 1.5 - 2 кг;

вода - 2 л;

зонтики укропа - 1-2 шт;

листья дуба - 1-2 шт;

листья вишни - 2 шт;

листья хрена - 1-2 шт;

лавровый лист - 2-3 шт;

черный перец горошком - 5-7 шт;

чеснок - 3 зубчика;

гвоздика - по вкусу;

перец чили - 1 шт;

соль - 4 ст.л;

горчица - 2 ст.л.

В банку объемом 3 л выложить зонтики укропа, листья дуба, вишни и хрена, лаврушку, горошины перца, гвоздику, разрезанные на половинки или четвертинки чеснок и острый перец, сверху выложить огурцы. Воду перелить в кастрюлю, добавить соль и кипятить, пока кристаллы не растворятся. Маринадом залить огурцы, накрыть крышкой, и оставить при комнатной температуре до остывания.

Через два дня выложить в банку горчицу, встряхнуть банку и оставить на 6 часов. После этого перелить маринад в кастрюлю, кипятить 5 минут. Снова залить огурцы рассолом и закатать крышками.

Малосольные огурцы на зиму с уксусом в пакете

огурцы - 5-6 шт;

соль - 1 ч.л;

сахар - 1 ч.л;

лавровый лист - 2 шт;

душистый перец горошком - 5 шт;

уксус 9% - 1 ч.л;

подсолнечное масло - 1.5 ст.л;

чеснок - 3 зубчика;

укроп - по вкусу.

Огурцы вымыть, нарезать произвольно и сложить в пакет. Добавить соль, сахар, лавровый лист, перец, уксус и масло. Измельченный чеснок и укроп также выложить в пакет. Выпустить воздух из пакета, завязать его и тщательно потрясти, чтобы все ингредиенты перемешались. Положить во второй пакет и оставить при комнатной температуре на 1 час.

Огурцы закусочные с чесноком на минералке

огурцы - 1 кг;

чеснок - 7-8 зубчиков;

лавровый лист - 3-4 шт;

укроп - 1 пучок;

минералка - 1.5 л;

соль - 3 ст.л.

Огурцы вымыть, удалить плодоножки с обеих сторон, чеснок измельчить, а лавровый лист разделить на несколько частей. В глубокую миску выложить часть укропа, сверху - огурцы, посыпать лавровым листом и чесноком. Так продолжать до тех пор, пока ингредиенты не кончатся, последний слой - зелень. В 100 мл минеральной воды растворить соль, залить огурцы чистой водой, а затем соленой. Накрыть крышкой и оставить на 24 часа при комнатной температуре.

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