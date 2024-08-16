Любите малину, но не едите её из-за косточек? Тогда вам точно следует сохранить в кулинарную книжку этот рецепт. Малиновое варенье без косточек обязательно полюбят все сладкоежки. Это идеальный наполнитель для блинов, круассанов и пирогов. Его процесс несколько сложнее, чем у обычного джема, но результат того стоит. Наш рецепт приурочен на День малинового варенья 16 августа.
Малиновое варенье без косточек на зиму без желатина
Ингредиенты:
- малина свежая - 1500 г;
- сахар - 800 г;
- лимонная кислота - щепотка.
Рецепт рассчитан на три банки объемом 500 мл. Малину тщательно промойте и разомните толкушкой. Переложите массу в кастрюлю, доведите до кипения на минимальном огне и варите 5 минут. Затем пропустите малиновое пюре через мелкое сито или несколько слоев марли, чтобы убрать косточки.
В процеженную массу добавьте сахар и верните на огонь. Закипятите и всыпьте щепотку лимонной кислоты. Варите 10 минут на маленьком огне, регулярно помешивая варенье. Если появится пена, то соберите её шумовкой.
Готовое варенье малиновое без косточек разложите по вымытым банкам. Храните в прохладном темном месте.
Густое малиновое желе без косточек на зиму с желатином
Ингредиенты:
- малина - 1 кг;
- сахар - 800 г;
- вода - 150 мл;
- желатин - 2 стол. л.
Желатин залейте залейте холодной водой и оставьте набухать. Переберите и промойте малину, удалите плодоножки. Перебейте ягоды блендером до однородности.
В большой кастрюле закипятите воду. Поставьте в неё кастрюлю поменьше, сделав водяную баню. Варите малиновое пюре на пару 5 минут. Затем пропустите через сито, чтобы убрать косточки, и верните массу в верхнюю кастрюлю. Добавьте сахар и желатин, и варите джем ещё 10 минут. Горячий десерт разложите по чистым банкам. Обязательно храните в холодильнике.