Быстрое и густое варенье из малины полюбят все сладкоежки.

Любите малину, но не едите её из-за косточек? Тогда вам точно следует сохранить в кулинарную книжку этот рецепт. Малиновое варенье без косточек обязательно полюбят все сладкоежки. Это идеальный наполнитель для блинов, круассанов и пирогов. Его процесс несколько сложнее, чем у обычного джема, но результат того стоит. Наш рецепт приурочен на День малинового варенья 16 августа.

Малиновое варенье без косточек на зиму без желатина

Ингредиенты:

малина свежая - 1500 г;

сахар - 800 г;

лимонная кислота - щепотка.

Рецепт рассчитан на три банки объемом 500 мл. Малину тщательно промойте и разомните толкушкой. Переложите массу в кастрюлю, доведите до кипения на минимальном огне и варите 5 минут. Затем пропустите малиновое пюре через мелкое сито или несколько слоев марли, чтобы убрать косточки.

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В процеженную массу добавьте сахар и верните на огонь. Закипятите и всыпьте щепотку лимонной кислоты. Варите 10 минут на маленьком огне, регулярно помешивая варенье. Если появится пена, то соберите её шумовкой.

Готовое варенье малиновое без косточек разложите по вымытым банкам. Храните в прохладном темном месте.

Густое малиновое желе без косточек на зиму с желатином

Ингредиенты:

малина - 1 кг;

сахар - 800 г;

вода - 150 мл;

желатин - 2 стол. л.

Желатин залейте залейте холодной водой и оставьте набухать. Переберите и промойте малину, удалите плодоножки. Перебейте ягоды блендером до однородности.

В большой кастрюле закипятите воду. Поставьте в неё кастрюлю поменьше, сделав водяную баню. Варите малиновое пюре на пару 5 минут. Затем пропустите через сито, чтобы убрать косточки, и верните массу в верхнюю кастрюлю. Добавьте сахар и желатин, и варите джем ещё 10 минут. Горячий десерт разложите по чистым банкам. Обязательно храните в холодильнике.

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