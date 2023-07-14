Джем из смородины - очень вкусная и простая в приготовлении заготовка на зиму.

В июле в садах начинает созревать смородина, и дачники делают заготовки из ягод. Самая популярная консервация в этот период - смородиновый джем. Для приготовления понадобится всего два ингредиента - ягоды и сахар. Готовится блюдо очень быстро, но нужно знать несколько нюансов. Публикуем самый вкусный рецепт джема из смородины, а также даем советы для удачного вкуса.

Самый вкусный джем из смородины

Заготовку можно готовить из ягод любого цвета. Джем из красной смородины можно готовить с малиной, брусникой, вишней. А в джем из черной смородины можно добавить ежевику.

Ингредиенты:

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смородина - 1 кг;

сахар - 1 кг.

Ягоды тщательно промойте. Хвостики и остатки листьев можно не удалять, поскольку масса будет перетираться через сито. Засыпать ягоды смородиной и размять толкушкой. Ягодная масса должна стать кашеобразной, а сахар - полностью раствориться в соку.

Затем переложите ягодную смесь в высокую кастрюлю. Поставьте на сильный огонь и доведите до кипения. На поверхности появится пенка - снимите ее шумовкой. Варите смесь 5-10 минут. Варенье нужно постоянно помешивать, иначе оно "убежит". Постепенно масса начнет немного густеть, а на поверхности появятся пузыри.

Чтобы получить однородный джем из смородины без косточек, готовую массу перетрите ложкой через мелкое сито, пока в нем не останется только жмых. Разлейте жидкость по стерилизованным банкам и оставьте на ночь. Крышками не закручивайте. Через 8-12 часов смесь застынет и загустеет. Утром емкости с желе можно закручивать крышками.

Джем из смородины без варки

Ингредиенты:

смородина - 1 кг;

сахар - 800 г.

Ягоды тщательно промыть, удалить веточки. Измельчить мясорубкой или блендером. Протереть ягодную массу через сито, чтобы в сите остался только жмых. В смородиновый сок всыпать сахар и тщательно перемешивать 10 минут. Оставить массу на 20 минут, периодически размешивая, пока сахар полностью не растворится.

Полученную массу разлить по банкам, накрыть крышками и хранить в холодильнике. Уже через сутки смородиновое желе без варки застынет. Оно станет плотным из-за содержания пектина в ягодах.

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