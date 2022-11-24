Как использовать вяжущую хурму и как можно ее заготовить на зиму - узнайте в материале УНИАН.

Хурма - это не самый типичный для наших широт продукт, однако, многим людям она нравится за сладкий вкус и легкую терпкость. В хурме содержится большое количество бета-каротина, антиоксидантов, витамины А, С, В, клетчатка, кальций, фосфор и другие полезные вещества. УНИАН расскажет, куда годится переспелая хурма и как можно заморозить любимую ягоду.

Ранее мы подробно говорили о том, в чем польза и вред хурмы для человека.

Нужно ли мыть хурму перед заморозкой - правила и советы

Если вы купили на рынке или в магазине сочную спелую хурму, ее не обязательно есть всю - можно заморозить несколько ягод. Мыть хурму нужно обязательно, чтобы избавить ее от пыли, грязи и "химии", которой продукт может быть обработан. Далее - тщательно обсушить хурму бумажными полотенцами. Последний штрих - разложить каждую ягоду в отдельный пакет, завязать его и поместить в морозилку.

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Также хурму можно замораживать дольками - для такого способа вам нужно сначала вымыть ягоду, затем нарезать ее и разложить на противень. Поставить противень в морозилку, пока все кусочки хурмы не заморозятся. Затем достать их, пересыпать в контейнер и снова поставить в морозильную камеру.

Варенье из хурмы с лимоном

хурма - 800 гр

сахар - 350 гр

лимон - 1 шт

вода - 150 мл

Хурму вымыть, очистить от кожицы, нарезать кубиками, засыпать сахаром и оставить на два часа. Лимон вымыть, вместе с цедрой нарезать кубиками, ошпарить кипятком. Выложить лимон в кастрюлю, залить водой так, чтобы она слегка покрывала цитрусовые. Варить на маленьком огне три минуты, регулярно помешивая. Добавить в кастрюлю хурму, влить 100 мл воды, довести до кипения на медленном огне. Накрыть крышкой, снова довести до кипения, варить шесть минут. Готовое варенье разлить по банкам и закатать крышками.

Полезный совет: если вам попалась вяжущая хурма, то сначала заморозьте ее, а потом используйте для варенья.

Джем из хурмы - рецепт

хурма - 6 шт;

сахар - 200 гр;

кукурузный крахмал - 1 ст.л;

вода - 2 ст.л;

лимон - 1 шт.

Хурму вымыть, очистить от кожицы и семян, нарезать кусочками. Измельчить ягоду с помощью блендера или мясорубки. Переложить пюре в кастрюлю, добавить сахар, варить 15 минут на медленном огне, помешивая. В отдельной миске соединить крахмал с водой, а из лимона выжать сок и добавить его в пюре. Тонкой струйкой влить крахмал в пюре, перемешать, готовить еще 15 минут, пока джем не станет густым. Снять с огня, остудить, разлить по банкам и закатать. Храниться такой продукт может 7-10 дней.

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