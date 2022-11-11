Если на даче собрали большой урожай яблок и груш - приготовить из фруктов ароматное варенье.

Варенье из груш и яблок хорошо варить в конце осени, когда на дачах собирают огромный урожай фруктов и их некуда девать. Для более богатого вкуса в такое варенье можно добавить цитрусы, мак или пряности. Яблочно-грушевое варенье - идеальный десерт к чаю, вкусная начинка для пирогов и лучшее лекарство от осенней простуды.

Яблочно-грушевое варенье дольками

Груши - 500 г.

Яблоки - 500 г.

Сахар - 500 г.

Вода - 150 мл.

Фрукты очистить от хвостиков и сердцевин. Нарезать одинаковыми средними кусочками. Если хотите получить однородное кашеобразное варенье - очистите кожуру. Засыпать нарезанные яблоки и груши сахаром. Оставить на несколько часов при комнатной температуре, чтобы фрукты пустили сок и сахар растворился.

Залить водой фрукты и поставить варенье варится на средний огонь. Когда смесь закипит, уменьшить огонь до минимального. Варить варенье 30-40 минут. Помешивать регулярно, но аккуратно, чтобы кусочки фруктов сохранили форму. Разложить варенье по стерилизованным банкам и хранить в прохладном месте.

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Яблочно-грушевое с лимоном

Груши - 1 кг.

Яблоки - 1 кг.

Лимон - 1 шт.

Сахар - 1,5 кг.

Ванильный сахар по вкусу.

Фрукты вымыть, удалить сердцевины и нарезать средними кусочками. Засыпать яблоки и груши сахаром, перемешать, чтобы сахар равномерно покрыл кусочки фруктов. Оставить фрукты на 3-5 часов, чтобы они выделили сок.

Закипятить варенье на сильном огне и убавить его до слабого после закипания. Варить варенье 15 минут, затем выключить огонь и полностью остудить. Повторить процедуру варки и остужения ещё 2 раза. Во время последней процедуры вмешать в варенье мелко нарезанный лимон и ванилин.

Разложить варенье по стерилизованным банкам, перевернуть вверх дном и накрыть пледом до полного остывания. Затем переставить варенье в темное прохладное место.

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