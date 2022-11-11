Варенье из груш и яблок хорошо варить в конце осени, когда на дачах собирают огромный урожай фруктов и их некуда девать. Для более богатого вкуса в такое варенье можно добавить цитрусы, мак или пряности. Яблочно-грушевое варенье - идеальный десерт к чаю, вкусная начинка для пирогов и лучшее лекарство от осенней простуды.
Яблочно-грушевое варенье дольками
- Груши - 500 г.
- Яблоки - 500 г.
- Сахар - 500 г.
- Вода - 150 мл.
Фрукты очистить от хвостиков и сердцевин. Нарезать одинаковыми средними кусочками. Если хотите получить однородное кашеобразное варенье - очистите кожуру. Засыпать нарезанные яблоки и груши сахаром. Оставить на несколько часов при комнатной температуре, чтобы фрукты пустили сок и сахар растворился.
Залить водой фрукты и поставить варенье варится на средний огонь. Когда смесь закипит, уменьшить огонь до минимального. Варить варенье 30-40 минут. Помешивать регулярно, но аккуратно, чтобы кусочки фруктов сохранили форму. Разложить варенье по стерилизованным банкам и хранить в прохладном месте.
Яблочно-грушевое с лимоном
- Груши - 1 кг.
- Яблоки - 1 кг.
- Лимон - 1 шт.
- Сахар - 1,5 кг.
- Ванильный сахар по вкусу.
Фрукты вымыть, удалить сердцевины и нарезать средними кусочками. Засыпать яблоки и груши сахаром, перемешать, чтобы сахар равномерно покрыл кусочки фруктов. Оставить фрукты на 3-5 часов, чтобы они выделили сок.
Закипятить варенье на сильном огне и убавить его до слабого после закипания. Варить варенье 15 минут, затем выключить огонь и полностью остудить. Повторить процедуру варки и остужения ещё 2 раза. Во время последней процедуры вмешать в варенье мелко нарезанный лимон и ванилин.
Разложить варенье по стерилизованным банкам, перевернуть вверх дном и накрыть пледом до полного остывания. Затем переставить варенье в темное прохладное место.