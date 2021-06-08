Эта сочная ягода обладает многими полезными свойствами.

Ароматная и сочная клубника - одна из самых любимых летних ягод. Её урожай собирают с конца мая по начало июля. В июне прилавки магазинов и рынков просто ломятся от разных сортов ягоды. Клубника имеет множество полезных свойств, однако существуют также противопоказания к её употреблению. Самыми полезными считаются ягоды, которые собраны в сезон, но в замороженном виде они также полезны.

Как выбрать и хранить клубнику

Чтобы выбрать хорошую клубнику, обращайте внимание на цвет плода и запах. Ягода не должна быть слишком темной и должна иметь выраженный приятный аромат. Хвостики не должны легко отрываться - такая клубника считается переспевшей. Не рекомендуется брать плод с пятнами и недоспевшими частями. Хранить клубнику можно в холодильнике не более трех дней после сбора.

Чем полезна клубника

Читайте такжеСоевый сыр тофу: польза и вред продукта, как вкусно приготовитьВ ягодах клубники содержатся витамины А, С, РР, В, Е, К, клетчатка, каратиноиды, фолиевая и яблочная кислота. Клубника богата на микроэлементы: магний, цинк, натрий, железо, кальций, медь. Клубника полезна при анемии и беременности благодаря фолиевой кислоте. Ягода имеет низкую калорийность и разрешена при диете и сахарном диабете.

Антиоксидантные свойства клубники хорошо известны. Эллаговая кислота и антоцианы в составе ягоды предотвращают воспалительные процессы в организме. Также в этом продукте много витамина С, который очень полезен для здоровья костей и сосудов. Клубнику употребляют для обновления крови и улучшения работы сердца. Её употребление повышает настроение.

В чем вред клубники

Клубника является сильным аллергеном, поэтому её не стоит давать маленьким детям и аллергикам. Также из-за обилия фруктовой кислоты употребление ягоды следует ограничить при гастрите, язве, цистите и болезнях почек. Вред клубники также может заключаться в пестицидах, которыми обрабатывают ягоду. Перед употреблением её можно облить кипятком. В целом при умеренном употреблении этот продукт вряд ли навредит здоровью.

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Автор: Екатерина Пулатова