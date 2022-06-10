Какие заготовки на зиму делать в июне / фото ua.depositphotos.com

"Летний день зимний месяц кормит", — говорится в известной пословице. Летом украинцы готовят много различной консервации, которая пригодится нам в холодное время года. Особенно важно делать такие заготовки во время войны, когда ни один город не застрахован от дефицита продуктов и голода.

УНИАН расскажет какие заготовки из сезонных продуктов можно делать в июне, июле и августе.

Что закрыть на зиму в июне

Июнь богат на зелень и чеснок. В первый летний месяц собирают урожай ранних сортов овощей. Самая важная культура этого месяца - клубника.

  • В начале июня дозревает первая зелень. Можно закрывать на зиму петрушку и укроп, заправку на зеленый борщ, готовить сушеную зелень, консервировать стрелки чеснока.
  • Середина июня - время созревания раннего чеснока. Можно закрыть чеснок на зиму, или добавлять в другие виды консервации.
  • В середине и в конце месяца можно готовитьконсервированные кабачки и кабачковую икру.
  • В конце месяца начинает созревать молодой горошек. Можно закрыть зеленый горошек на зиму.
  • Первый месяц лета богат различными ягодами. Клубника - главная королева июня. Из неё готовят джемы, варенье, компоты, наливки.
  • В этот месяц появляются ранние сорта яблок. Можно готовить яблочное повидло на зиму, а также компоты и джемы.

Что закрыть на зиму в июле

В июле продолжают закрывать овощи и фрукты, которые были собраны в июне. К ним прибавляется много видов ягод.

  • К июньским ягодам добавляются вишня и черешня. Помимо варенья и компотов, можно закрыть алкогольные вишневые наливки.
  • Начинают созревать абрикосы - можно заготавливать варенье, джем, компоты.
  • В июле делают заготовки из многих ягод - смородины, крыжовника, ежевики.
  • Как и в июне, продолжают закрывать кабачки. К ним присоединяются баклажаны. Готовят баклажаны на зиму, баклажанную икру и закуску из баклажанов.
  • Созревают ранние сорта капусты - заготавливается квашеная капуста.

Что закрыть на зиму в августе

Август - самый щедрый месяц лета. В этом месяце можно консервировать практически всё, чего пожелает душа. На зиму закрывают не только одиночные овощи, но и различные салаты и ассорти.

  • В августе делают консервированный перец и лечо из перца. Также закрывают горький перец на зиму.
  • Самый долгожданный продукт августа - арбуз. Можно закрыть на зиму арбузные дольки или сок.
  • Вместе с арбузом дозревает дыня - основа джемов и варенья. Дыню также консервируют кусочками в сиропе.
  • Огурцы созревают ещё в июле, но такие ранние плоды могут быть горькими. В августе уже наступает оптимальный период, чтобы заготавливать маринованные огурцы и слабосоленые огурцы.
  • Одновременно с огурцами непременно закрывают помидоры. Они появляются ещё с июля, но лишь в августе становятся пригодными для консервирования. Маринованные помидоры - любимая закуска многих украинцев.
  • К середине августа дозревает морковь. Её можно закрыть как самостоятельную закуску, но чаще используют для консервации других овощей. Можно сделать морковь по-корейски.
  • Любители бобовых закрывают фасоль на зиму.
  • К концу месяца на деревьях дозревают сливы, из которых получается замечательное варенье. 
  • Ещё один полезный августовский фрукт - груша. Хозяйки готовят консервированные груши в сиропе и грушевое варенье.

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