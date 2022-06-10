Какую консервацию можно делать в каждый летний месяц - подскажет УНИАН.

"Летний день зимний месяц кормит", — говорится в известной пословице. Летом украинцы готовят много различной консервации, которая пригодится нам в холодное время года. Особенно важно делать такие заготовки во время войны, когда ни один город не застрахован от дефицита продуктов и голода.

УНИАН расскажет какие заготовки из сезонных продуктов можно делать в июне, июле и августе.

Что закрыть на зиму в июне

Июнь богат на зелень и чеснок. В первый летний месяц собирают урожай ранних сортов овощей. Самая важная культура этого месяца - клубника.

В начале июня дозревает первая зелень . Можно закрывать на зиму петрушку и укроп, заправку на зеленый борщ, готовить сушеную зелень, консервировать стрелки чеснока.

. Можно закрывать на зиму петрушку и укроп, заправку на зеленый борщ, готовить сушеную зелень, консервировать стрелки чеснока. Середина июня - время созревания раннего чеснока . Можно закрыть чеснок на зиму, или добавлять в другие виды консервации.

. Можно закрыть чеснок на зиму, или добавлять в другие виды консервации. В середине и в конце месяца можно готовить консервированные кабачки

В конце месяца начинает созревать молодой горошек . Можно закрыть зеленый горошек на зиму.

. Можно закрыть зеленый горошек на зиму. Первый месяц лета богат различными ягодами. Клубника - главная королева июня. Из неё готовят джемы, варенье, компоты, наливки.

- главная королева июня. Из неё готовят джемы, варенье, компоты, наливки. В этот месяц появляются ранние сорта яблок . Можно готовить яблочное повидло на зиму, а также компоты и джемы.

Что закрыть на зиму в июле

В июле продолжают закрывать овощи и фрукты, которые были собраны в июне. К ним прибавляется много видов ягод.

К июньским ягодам добавляются вишня и черешня . Помимо варенья и компотов, можно закрыть алкогольные вишневые наливки.

. Помимо варенья и компотов, можно закрыть алкогольные вишневые наливки. Начинают созревать абрикосы - можно заготавливать варенье, джем, компоты.

- можно заготавливать варенье, джем, компоты. В июле делают заготовки из многих ягод - смородины, крыжовника, ежевики .

. Как и в июне, продолжают закрывать кабачки. К ним присоединяются баклажаны . Готовят баклажаны на зиму, баклажанную икру и закуску из баклажанов.

. Готовят баклажаны на зиму, баклажанную икру и закуску из баклажанов. Созревают ранние сорта капусты - заготавливается квашеная капуста.

Что закрыть на зиму в августе

Август - самый щедрый месяц лета. В этом месяце можно консервировать практически всё, чего пожелает душа. На зиму закрывают не только одиночные овощи, но и различные салаты и ассорти.

В августе делают консервированный перец и лечо из перца. Также закрывают горький перец на зиму.

и лечо из перца. Также закрывают горький перец на зиму. Самый долгожданный продукт августа - арбуз . Можно закрыть на зиму арбузные дольки или сок.

. Можно закрыть на зиму арбузные дольки или сок. Вместе с арбузом дозревает дыня - основа джемов и варенья. Дыню также консервируют кусочками в сиропе.

- основа джемов и варенья. Дыню также консервируют кусочками в сиропе. Огурцы созревают ещё в июле, но такие ранние плоды могут быть горькими. В августе уже наступает оптимальный период, чтобы заготавливать маринованные огурцы и слабосоленые огурцы.

созревают ещё в июле, но такие ранние плоды могут быть горькими. В августе уже наступает оптимальный период, чтобы заготавливать маринованные огурцы и слабосоленые огурцы. Одновременно с огурцами непременно закрывают помидоры . Они появляются ещё с июля, но лишь в августе становятся пригодными для консервирования. Маринованные помидоры - любимая закуска многих украинцев.

. Они появляются ещё с июля, но лишь в августе становятся пригодными для консервирования. Маринованные помидоры - любимая закуска многих украинцев. К середине августа дозревает морковь . Её можно закрыть как самостоятельную закуску, но чаще используют для консервации других овощей. Можно сделать морковь по-корейски.

. Её можно закрыть как самостоятельную закуску, но чаще используют для консервации других овощей. Можно сделать морковь по-корейски. Любители бобовых закрывают фасоль на зиму .

. К концу месяца на деревьях дозревают сливы , из которых получается замечательное варенье.

, из которых получается замечательное варенье. Ещё один полезный августовский фрукт - груша . Хозяйки готовят консервированные груши в сиропе и грушевое варенье.

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