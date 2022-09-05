Маринованные помидоры – это уникальное блюдо, без которого не обходится ни один праздничный стол. Но далеко не у всех хозяек они получаются с первого раза. Зачастую начинающие хозяйки не могут понять, почему мутнеют маринованные помидоры и не знают можно ли перезакрыть помидоры.

Маринованные помидоры во все времена были гвоздем праздничного стола. Именно маринованные помидоры идеально подходят практически ко всем мясным блюдам, они сочетаются с алкогольными напитками и являются тем универсальным блюдом, которое может украсить даже весьма скромный стол.

Однако, давайте будем честны: далеко не все умеют готовить действительно вкусные соленья и зачастую многие хозяйки с грустью обнаруживают белый осадок в маринованных помидорах.

Основная ошибка многих хозяек заключается в неправильной стерилизации банок, плохо вымытых помидорах или же в плохо закатанных крышках. Если вы учтете все нюансы вы будете знать, почему мутнеют маринованные помидоры, что сделать, чтобы помидоры не лопались в банке и, наконец, как спасти прокисшие помидоры.

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Почему мутнеют маринованные помидоры

Как правило, помидоры мутнеют по нескольким причинам:

плохо вымытые банки

плохо вымытые помидоры

плохо закрытые крышки, которые пропускают воздух

Что сделать, чтобы помидоры не лопались в банке

Чтобы помидоры не лопались их следует перед укладыванием в банку проткнуть в нескольких местах зубочисткой. Налейте в банку кипящий маринад и дайте ему постоять несколько минут. Спустя 3-4 минуты слейте маринад и укладывайте помидоры в горячую банку. Маринад вливайте в банку небольшими порциями.

Сколько соли и сахара на литровую банку помидоров

Большинство рецептов даются из расчета на трехлитровую банку. Средняя пропорция на три литра: 4 столовые ложки сахара и 2 столовые ложки соли. На литровую банку вам понадобится 2 столовые ложки сахара и 1 чайная ложка соли. Но учтите, что все рецепты разные и количество соли и сахара вам придется подбирать под свой вкус.

Какие специи подходят к помидорам

Лавровый лист, душистый перец, зонтики укропа, гвоздика, черный перец, чеснок, листья вишни, листья смородины, соль, сахар.

Как стерилизовать помидоры в литровых банках

Процесс стерилизации помидоров проще, чем может показаться на первый взгляд. В чистые банки выкладываем хорошо вымытые помидоры. Накрываем банки металлическим крышками, но не закатываем, а лишь кладем крышки сверху. В большую кастрюлю кладем на дно кухонное полотенце и устанавливаем на полотенце банки с помидорами. Наливаем в кастрюлю воду так, чтобы она доходила до плечиков банок. Доводим воду в кастрюле до кипения и засекаем 10 минут. Этого времени будет достаточно для стерилизации помидоров.

Белый осадок в маринованных помидорах

Осадок в помидорах может появиться в случае, если вы использовали некачественные крышки, либо, если вы вместо каменной соли использовали любую другую. Также будьте уверены, что вы увидите осадок на дне банки, если маринуете помидоры с горчицей.

Можно ли перезакрыть помидоры

Да, можно. Процесс достаточно трудоемкий и по сути ничем не отличается от обычной консервации.

Как переделать маринованные помидоры

Для этого открываем испорченную банку и сливаем из нее рассол. Внимательно осматриваем все помидоры. Если находим хоть один испорченный - выбрасываем всю банку, спасти такие помидоры невозможно. Если же помидоры без следов гниения - промываем их в соленой воде.

Слитый из банки рассол процеживаем и доводим до кипения. Банку моем содой, хорошо промываем после чего стерилизуем в духовке или на пару. Укладываем в стерилизованную банку помидоры, заливаем рассол и закрываем крышкой.

Как реанимировать соленые помидоры

Хорошо промываем помидоры в соленой воде, укладываем в чистую сухую посуду и заливаем свежим рассолом.

Как спасти прокисшие помидоры

Только хорошо промыв их и залив свежим рассолом. Держать такие помидоры лучше в погребе либо в холодильнике.

Что можно приготовить из прокисших помидор

Если у вас забродили помидоры и вы не знаете, что делать, не спешите их выбрасывать. Из прокисших помидор можно приготовить отличную основу для домашнего кетчупа, томатной пасты, аджики и борщевой заправки.

Что делать, если банка с огурцами и помидорами помутнела

Откройте банку, хорошо промойте овощи сначала под проточной водой, а потом в соленой воде. Если овощи без явных следов гниения и достаточно упругие - можете сложить их в чистую посуду и залить свежим маринадом. Если же вы нашли на овощах следы гниения или овощи стали слишком мягкими - выбросьте их не задумываясь.

Проверенные рецепты

Помидоры с листьями смородины

помидоры - 2 кг

вода - 1 литр

лавровый лист 2-3 шт

уксус 9% - 1 столовая ложка

перец душистый горошек - 6 шт.

зонтик укропа- 1 шт.

лист смородины -3 шт.

лист вишни - 3 шт.

гвоздика -3 шт.

чеснок -5-6 зубчиков.

соль - 1 столовая ложка, сахар 1 столовая ложка.

Доводим маринад до кипения и заливаем уложенные в банку помидоры. Закрываем крышками и убираем до полного остывания.

Маринованные помидоры с чесноком

Помидоры - 2 кг

Чеснок - 4 зубчика

Лавровый лист - 3 шт.

Перец чёрный горошком - 5 шт.

Уксус 9% - 1 ст. ложка

Соль - 1 ст. ложка

Сахар - 1 ст. ложка

Залить помидоры в банке дважды кипятком по 20 минут. Банка должна быть накрыта крышкой. Сливаем кипяток и на его основе готовим маринад. В кипящий маринад добавляем чеснок, заливаем маринадом помидоры и закрываем банки стерилизованными крышками.

Маринованные помидоры на зиму

Помидоры - 2 кг

Вода - 1,5 л

Соль - 1 ст. л.

Сахар - 200 г

Лист лавровый - 3 шт.

Перец чёрный горошком - 5 шт.

Перец душистый горошком - 5 шт.

Гвоздика - 3 шт

Семена укропа - 1/2 ч. л.

Уксус 9% столовый - 100 мл

В чистые стерилизованные банки укладываем вымытые помидоры. Заливаем кипятком, накрываем банки крышками и оставляет на 15 минут. Сливаем кипяток, добавляем в него специи, доводим до кипения. Заливаем помидоры кипящим маринадом и закрываем стерилизованными крышками.