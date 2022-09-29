Обычные макароны можно превратить в изысканное блюдо итальянской кухни, если следовать простым советам.

Итальянцы знают секреты варки пасты, которые превращают обычные спагетти в блюдо высокой кухни. Ранее мы писали, как правильно варить макароны, чтобы они не слипались. А если хотите приготовить идеальную пасту как в итальянском ресторане - следуйте советам знаменитого украинского кулинара Евгения Клопотенко, который хорошо знает итальянскую кухню.

Выберите правильный сорт пасты

Чтобы приготовить пасту как в Италии, выбирайте макароны исключительно из твердых сортов пшеницы. Такие макароны производят и в Украине, но лучше выбрать итальянские импортные продукты - обычно они ненамного дороже.

Используйте больше воды

Чтобы макароны не слипались и сварились равномерно, наливайте много воды в кастрюлю. На 100 г макарон рекомендуется использовать как минимум 1 л воды и 10 г соли.

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Сделайте домашний соус

Итальянскую пасту невозможно приготовить с магазинным кетчупом. Сделайте домашний соус и добавьте в него рубленный базилик и тертый сыр. Тогда паста будет очень вкусной и полностью натуральной. Ранее мы писали, как сделать кетчуп из помидор дома.

Добавьте немного сахара и воды из макарон в соус

Если вы готовите домашний соус, стоит добавить в него небольшую щепотку сахара. Так блюдо приобретет новый гармоничный вкус и сбалансирует кислоту помидоров. Также в соус рекомендуется добавить несколько ложек воды, в которой варились макароны.

Варите макароны аль денте

Итальянцы варят макароны не до полной готовности, а до состояния "аль денте", когда тесто слегка недоваренное. Для этого варите пасту на 1 минуту меньше, чем указано на упаковке.

Добавьте свежих трав и сыра

В Украине макароны обычно подают с большим количеством фарша или с котлетами. Однако итальянцы знают, что все гениально - просто. Добавьте к пасте пару ложек оливкового масла, натрите сыр и порубите зелень - и у вас уже получится полноценное итальянское блюдо.

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