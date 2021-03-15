Приготовить макароны очень легко, но не всегда они получаются удачными.

Макароны - простой и популярный гарнир, который хорошо сочетается со многими продуктами. Казалось бы, нет ничего проще варки макарон. Но часто во время приготовления они слипаются или развариваются. УНИАН расскажет, как правильно приготовить идеальные макароны.

Как варить макароны на плите

Чтобы макароны не слиплись во время варки в кастрюле, важно выбрать кастрюлю с широким дном и высокими стенками. Для варки можно использовать больше воды, чем указано в инструкции - примерно 1 литр на 100 грамм макарон. Вам также понадобится щепотка соли и кусочек сливочного масла.

Пошаговая инструкция варки макарон:

Набрать воду в кастрюлю и довести до кипения на сильном огне. Добавить щепотку соли. Забросьте макароны в кипящую воду, перемешайте, дождитесь закипания и немного убавьте огонь. Накрывать их крышкой не нужно, чтобы не выкипела вода. До закипания макароны нужно несколько раз хорошо перемешать. После закипания мелкие макароны варят 6 минуты, а крупные или длинные - 8-9 минут. Откиньте макароны на дуршлаг и промойте горячей проточной водой. Не стоит промывать их холодной водой - из-за перепада температуры они быстро слипнутся. Положите макароны в кастрюлю, добавьте кусочек мягкого сливочного масла и хорошо перемешайте изделия, чтобы масло равномерно их покрыло.

Подавать макароны нужно сразу горячими. После разогревания они станут невкусными, поэтому лучше готовить изделия на одну порцию.

Как варить макароны в микроволновке

Очень удобно готовить макароны в микроволновке - вам понадобится минимум посуды и усилий. Техника все сделает за вас. Для приготовления в мультиварке воды должно быть в два раза больше, чем макарон.

Макароны положите в емкость для микроволновой печи, слегка посолите. Залейте макароны кипятком. Установите таймер микроволновки на 15 минут. Если вы используете холодную воду - время на таймере нужно увеличить до 22 минут. В середине варки нужно один раз перемешать макароны сверху вниз, чтобы они равномерно проварились. Готовые изделия откиньте на дуршлаг и промойте горячей водой.

Как варить макароны в молоке

Для приготовления сладких молочных макарон на молоке вам понадобятся такие ингредиенты:

Молоко - 600 мл.

Макаронные изделия - 150 г.

Вода - 500 мл.

Сливочное масло - 40 г.

Сахар - 20 г.

Соль - 2 г.

В подсоленный кипяток положите макароны, перемешайте несколько раз и варите 3 минуты на среднем огне. Параллельно доведите молоко до кипения. Макароны откиньте на дуршлаг, промойте под горячей водой. В кипящее молоко положите макароны сахар и щепотку соли, поставьте на сильный огонь. Доведите смесь до кипения и снизьте температуру до средней. Варите 5-6 минут. После закипания снимите макароны с плиты, добавьте кусочек сливочного масла.

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Автор: Екатерина Пулатова