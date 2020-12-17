Такое блюдо будет изюминкой любого праздничного стола.

Запеченная в духовке утка – традиционно считается праздничным блюдом. Румяная, хрустящая корочка, под которой нежно-сочное мясо, в сочетании с невероятным ароматом – это невероятно вкусно!

Приготовить вкусную утку в духовке не так уж легко. К тому же есть множество вариантов запеченной утки – с яблоками, в фольге, в вине и тому подобное.

Утка с фруктами в духовке

Утка - 2 кг

Яблоки - 6 штук

Чернослив - 12 шт.

Курага - 12 шт.

Ананас (консервированный) - 150 г

Слива консервированная сладкая - 5 шт.

Лавровый лист - 2 шт.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Хмели-сунели (приправа) - по вкусу

Имбирь молотый - 1/4 ч. л.

Соевый соус - 4 ст. л.

Чеснок - 5 зубчиков

Смешать курагу, чернослив и консервированный ананас с соевым соусом, чесноком и специями.

Читайте такжеГлинтвейн на Новый год: рецепты ароматного напитка на праздничный столЯблоки помыть, нарезать кусочками. Добавить сухофрукты и сливы.

Утку хорошо промыть. Внутри и снаружи посолить, поперчить. Начинить плотно фруктами.

Разрез на брюшке сколоть несколькими зубочистками. Выложить утку на противень, рядом выложить оставшиеся фрукты. Саму утку смазать жидкостью из начинки или маслом.

Налить полстакана воды и запекать 2-3 часа при 200°С. Чтобы проверить утку на готовность, необходимо проткнуть ее поглубже зубочисткой. Если получается прозрачный сок – мясо готово, если розовый или с примесью крови – надо еще допечь. Противень закрыть фольгой, убрать ее за 15 минут до завершения запекания.

Утка с грибами и орехами

Утка - 2-2, 5 кг

Грибы (белые, сушеные) - 20 г

Розмарин (сушеный) - 1 ч. л.

Фарш мясной (говяжий или телячий) - 500 г

Шалфей - 1 ч. л.

Яйцо куриное - 1 шт.

Орехи грецкие - 2 ст. л.

Сухари панировочные - 2 ст. л.

Соль, черный перец молотый

Залить сушеные белые грибы теплой водой на 20-30 минут.

Смешать розмарин, шалфей, соль и перец.

Уточку помыть ледяной водой, обсушить и натереть смесью трав и специй.

Грибы отжать, добавить к ним яйцо, мясной фарш, измельченные орехи, панировочные сухари, соль и перец, все хорошо перемешать.

Полученным фаршем заполнить утку, кожу на брюшке зашить или заколоть зубочистками.

Выложить утку в форму для запекания грудкой вниз и отправить в разогретую до 220°С духовку на 20 минут.

Затем уменьшить температуру до 200°С и запекать еще 20 минут. Перевернуть утку на спину, уменьшить температуру до 180°С и жарить дальше еще 40-50 минут. В процессе жарки утку следует периодически поливать соком.

Если хочется более хрустящей корочки, перед окончанием жарки увеличить снова температуру в духовке до 220°С.

Выключить духовку, но утку вынуть через 10-15 минут.

Утка с квашеной капустой и яблоками

Утка - 2 кг

Лук репчатый - 6 шт.

Капуста квашеная - 800 г

Яблоко (лучше кислых сортов) - 5 шт

Вино белое сухое - 100 мл для маринования утки + 150 мл для капусты (можно взять красное сухое)

Масло - 4 ст. л.

Перец черный молотый - 1 пучка

Паприка сладкая - 1 пучка

Базилик-1 пучка

Кориандр (молотый) - 1 пучка

Карри - 1 пучок

Майоран - 1 пучка

Соль - по вкусу

Масло сливочное (можно растительное) - 100 г

Вода - 100-200 мл (в зависимости от объема формы)

С утки срезать лишний жир, удалить гузку. Первые фаланги крыльев лучше отрезать.

Читайте такжеНовогоднее меню 2021: какие блюда должны украшать праздничный стол – лучшие рецептыДля маринада взять 100 мл вина, 2 столовые ложки растительного масла, соль и специи. Смешать маринад, смазать утку внутри и снаружи. Выложить ее в удобную емкость, залить остатками маринада, тщательно накрыть пищевой пленкой и положить в прохладное место мариноваться на 12 часов.

Приготовление начинки. Лук мелко нарезать. Обжарить его на сливочном масле до золотистого цвета. Очистить яблоки от кожуры и нарезать кубиками. Добавить их в обжаренный лук.

Квашеную капусту отжать от рассола и добавить к луку с яблоками. Влить к начинке 150 мл сухого белого вина и тушить 10 минут. Можно добавить чуточку черного молотого перца. Дать начинке остыть. Затем при необходимости добавить соль и специи.

Далее неплотно начинить утку приготовленной начинкой, использовать не всю, остальное еще понадобится. Зашить брюшко утки нитками, при желании можно завязать ноги утки вместе.

Взять форму для запекания и обильно смазать ее 2-3 ложками масла. На дно выложить остальную начинку, а сверху – фаршированную утку брюшком вверх. В форму налить 100 мл сухого белого вина (можно остатки маринада) и немного воды. Плотно укутать форму фольгой для запекания и отправить в разогретую духовку.

Запекать утку при температуре 180-200°С в течение 2 часов. Через 1 час заглянуть в форму и проверить на наличие жидкости: если необходимо, то долить немного воды, чтобы капуста не пригорела. За 15 минут до окончания снять фольгу и запечь утку до румяности, поливая ее оставшимся в форме соком.

Готовую утку положить на блюдо, рядом выложить начинку и украсить по желанию.

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Автор: УНИАН