По случаю романтического праздника можно не заказывать еду, а приготовить что-то особенное для своей второй половинки.

На календаре только 11 февраля, но многие уже вовсю интересуются, какой ужин приготовить на 14 февраля для своей второй половинки. Хочется чего-то необычного, вкусного, но и в то же время не за все деньги мира.

Поскольку этот романтичный праздник припадает на будний день УНИАН подобрал три простых рецепта, каждый из которых не займет у вас много времени. В меню у нас сегодня теплый овощной салат, паста с креветками в сливочном соусе и печенье мадлен.

Теплый салат с овощами - простой рецепт

Теплый салат является очень вкусным, но в то же время простым блюдом. Оно прекрасно подойдет, чтоб согреть вас в холодные вечер и при этом порадует вкусовые рецепты. Для приготовления этого блюда нужны:

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сладкий салатный перец - 500 граммов;

помидоры черри - 400 граммов;

фета - 100 граммов;

красный лук - по желанию;

оливки без косточек - 30 граммов;

оливковое масло - несколько столовых ложек;

немного горчицы;

петрушка - по желанию.

Перцы запекаем в духовке до мягкости, на это уйдет около 40 минут при 180 градусах. Затем достаем их и перекладываем в пакет или накрываем фольгой. Когда они пропарятся, будет легче снимать шкурку.

Готовим заправку из масла и горчицы. По своему вкусу можно добавить прочие специи. Нарезаем оливки кружочками, а помидоры - на половинки и четвертинки. Лук измельчаем по своему вкусу, ведь кто-то любит мелко, а кому-то - нравится крупными полукольцами.

Перец очищаем, нарезаем на тонкие полоски и выкладываем на дно блюда. Сверху выкладываем помидоры, лук, нарезанную кубиками фету и заправляем соусом. По желанию можно украсить сверху зеленью. Подавать салат нужно сразу, так как он должен быть теплым.

Паста с креветками - рецепт

Паста с креветками является очень популярной для романтического вечера. Его можно подавать как главное блюдо. Для приготовления потребуются:

креветки - 200 граммов очищенных (600 г неочищенных);

чеснок - 3 зубчика;

паста тальятелле - 5 гнездышек;

сливки 20% - 150 миллилитров;

мука - 1 чайная ложка;

сливочное масло - 30 граммов;

сушеный орегано, соль и перец;

сыр пармезан или другой по вкусу - 50 граммов.

Сначала чистим креветки. Далее ставим на плиту кастрюлю с горячей водой и оставляем закипать. В сковороде на сливочном масле обжариваем секунд 30 порезанный кружочками чеснок и добавляем туда креветки. Оставляем их готовиться около минуты. Вливаем сливки, всыпаем муку и хорошенько мешаем, чтоб не было комочков.

К этому времени вода уже закипит - кидаем туда пасту. Соус приправляем специями и помешиваем. Он постепенно начнет густеть и если его оставить без присмотра может начать прилипать. Когда он станет достаточно густым, то выключаем под ним огонь. Паста должна быть отварена до состояния аль-денте, когда она уже снаружи мягкая, а внутри слегка твердая. Перемещаем ее в соус. Если он начал остывать, можно снова его подогреть вместе с пастой. Нужно хорошенько их вместе перемешать и можно раскладывать по тарелкам. Сверху посыпаем сыром.

Печенье мадлен - рецепт на быструю руку

Мадлен - печенье родом из Франции, где готовится уже много лет. Оно прекрасно подходит для этого времени года, благодаря своему яркому цитрусовому аромату и вкусу. Еще один огромный плюс - это недорогая стоимость ингредиентов, простое и быстрое приготовление. Для печенья вам понадобятся:

яйца - 2 шт;

сахар - 5 ст.л;

сливочное масло - 120 г;

мука - 195 г;

сок и цедра одного апельсина;

щепотка соли;

ваниль;

плитка молочного или белого шоколада;

посыпка с сердечками.

Для этого рецепта в идеале нужно приобрести силиконовую формочку для печенья мадлен - в форме ракушки. Она вам еще пригодится, так как печенье захочется повторить еще не раз.

Яйца и сахар взбиваем до пышной однородной массы. Туда добавляем мягкое сливочное масло и ваниль, продолжаем взбивать. Вливаем сок и добавляем цедру, перемешиваем. Последней вводим муку и немного соли. Перемешиваем тесто и распределяем по формочкам. Заполняйте их лучше не полностью, так как печенье еще увеличиться в размере. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке до румяности. На каждую партию уходит около 20 минут, но лучше первый раз засечь время и посмотреть, сколько нужно вашей духовке. Печенье очень нежное и мягкое внутри с едва хрустящей корочкой снаружи.

Далее если есть время и желание, можно на водяной бане растопить шоколад, чтоб украсить печенье. Можно кисточкой распределить шоколад по формочкам для мадлен и сверху прижать печеньем. Оставить так за застывания и получить гладкую поверхность. Или же можно каждую печеньку наполовину окунуть в растопленный шоколад и сверху присыпать сладкой присыпкой.

Используя белый шоколад и красный пищевой краситель, можно создать настоящий кулинарный шедевр со вкусом Франции.

Конечно, только вам выбирать, что приготовить на 14 февраля, однако эти три рецепта очень простые, доступные и при этом праздничные.

Ранее УНИАН рассказывал, что подарить мужчине на 14 февраля.

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