Нежный суп со шпинатом и сливками понравится как взрослым, так и детям.

Шпинат - невероятно полезный и низкокалорийный продукт, который является любимчиком диетологов. Сам по себе он не имеет выраженного вкуса, но после обжарки на сливочном масле приобретает приятный ореховый привкус. Крем-суп со шпината имеет мягкую текстуру и нежный вкус. Он прекрасно подойдет для людей на диете и очень понравится детям, которые не любят шпинат в свежем виде. Суп готовится на курином бульоне, но для поста или вегетарианской диеты можно использовать грибной или овощной бульон.

Суп-пюре со шпинатом сливками

Куриная грудка - 200 г.

Шпинат свежий или замороженный - 500 г.

Сливки 15% - 1 ст.

Репчатый лук - 1 шт.

Картофель - 4 шт.

Чеснок - 3 зуб.

Оливковое масло - 2 ст.л.

Мускатный орех - щепотка.

Тимьян - ¼ ч.л.

Лавровый лист - 2 шт.

Соль, черный молотый перец.

Куриную грудку положить в кастрюлю вместе с тимьяном, лавровым листом, солью и перцем. Залить водой и варить 15–20 минут на медленном огне под крышкой. На оливковом масле поджарить лук и чеснок до золотистого цвета. Если вы используете замороженный шпинат, то его предварительно нужно разморозить. Свежий или размороженный шпинат добавить в сковороду к луку и чесноку и тушить 5 минут.

Куриную грудку вынуть, положить в бульон нарезанный кубиками картофель и варить до его готовности (25 минут). Шпинат переложить в кастрюлю с бульоном и картофелю, варить еще 10 минут. Вынуть лавровый лист, поперчить и посолить суп, добавить мускатный орех. Суп взбить блендером до пюреобразного состояния, немного остудить. Вернуть на огонь, влить сливки и нагреть. Суп со сливками нельзя кипятить, иначе сливки свернутся. Разлить по тарелкам и подавать с нарезанной кубиками курицей и сухариками.

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Автор: Екатерина Пулатова