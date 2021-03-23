Шпинат - невероятно полезный и низкокалорийный продукт, который является любимчиком диетологов. Сам по себе он не имеет выраженного вкуса, но после обжарки на сливочном масле приобретает приятный ореховый привкус. Крем-суп со шпината имеет мягкую текстуру и нежный вкус. Он прекрасно подойдет для людей на диете и очень понравится детям, которые не любят шпинат в свежем виде. Суп готовится на курином бульоне, но для поста или вегетарианской диеты можно использовать грибной или овощной бульон.
Суп-пюре со шпинатом сливками
- Куриная грудка - 200 г.
- Шпинат свежий или замороженный - 500 г.
- Сливки 15% - 1 ст.
- Репчатый лук - 1 шт.
- Картофель - 4 шт.
- Чеснок - 3 зуб.
- Оливковое масло - 2 ст.л.
- Мускатный орех - щепотка.
- Тимьян - ¼ ч.л.
- Лавровый лист - 2 шт.
- Соль, черный молотый перец.
Куриную грудку положить в кастрюлю вместе с тимьяном, лавровым листом, солью и перцем. Залить водой и варить 15–20 минут на медленном огне под крышкой. На оливковом масле поджарить лук и чеснок до золотистого цвета. Если вы используете замороженный шпинат, то его предварительно нужно разморозить. Свежий или размороженный шпинат добавить в сковороду к луку и чесноку и тушить 5 минут.
Куриную грудку вынуть, положить в бульон нарезанный кубиками картофель и варить до его готовности (25 минут). Шпинат переложить в кастрюлю с бульоном и картофелю, варить еще 10 минут. Вынуть лавровый лист, поперчить и посолить суп, добавить мускатный орех. Суп взбить блендером до пюреобразного состояния, немного остудить. Вернуть на огонь, влить сливки и нагреть. Суп со сливками нельзя кипятить, иначе сливки свернутся. Разлить по тарелкам и подавать с нарезанной кубиками курицей и сухариками.
Читайте также другие рецепты:
- Воздушный яичный рулет: рецепт оригинальной и простой закуски
- Вкусные вешенки: рецепты приготовления питательных грибов
- Постные булочки: как испечь пышные лакомства без яиц и молока
- Румяно-золотистая запеченная утка: как приготовить вкусную птицу в рукаве
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram