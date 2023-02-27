Этот универсальный рецепт супа точно должна попробовать каждая хозяйка.

Сбалансированное питание-залог крепкого здоровья, поэтому, кроме мяса, обязательно готовьте рыбу. Уверены, что у каждого есть любимое рыбное блюдо, а как насчет рыбного супа?

Ранее мы рассказывали, как сделать яйцо пашот, а сегодня раскроем тонкости приготовления рыбного супа.

Существует два основных варианта приготовления этого блюда. Чаще всего хозяйки готовят рыбный суп из свежей рыбы или рыбный суп из консервы. Блюдо из свежей рыбы, конечно, приносит больше пользы организму. Хотя, некоторым больше нравится рыбный суп из консервов. Предлагаем к приготовлению легкий рыбный суп из лосося.

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Рыбный суп со сливками и лососем - простой рецепт на каждый день

Лосось - одна из самых нежных рыб. Его часто используют в высокой кухне, благодаря вкусовым качествам и насыщенному цвету. Суп с этой рыбой точно будет на вкус всей семье.

Для приготовления нужно:

лосось - 300 г;

горбуша - 400 г;

картофель - 5-6 шт;

соль и черный перец - по вкусу;

лавровый лист - 2-3 шт;

черный перец горошек - 5 шт;

морковь - 1 шт;

лук - 2 шт;

любимая зелень - по вкусу;

сливочное масло - 70 г;

сливки - 400 мл;

вода - 3 л.

Начнем приготовление с рыбного бульона. Промойте горбушу, очистите одну луковицу. Поместите все это в кастрюлю, залейте водой и готовьте на умеренном огне. Добавьте соль и специи. Во время закипания избавляйтесь от пенки.

Вторую луковицу и морковь порежьте кубиками. Картофель нарезать соломкой. Разогрейте на сковороде 50г сливочного масла начните обжаривать картофель. Когда он подрумянится, добавьте лук и морковь.

Филе лосося порежьте порционными небольшими кусками, посолите и оставьте на некоторое время.

Готовый бульон процедите от лишней пены и остатков рыбы, перелейте в чистую кастрюлю, поместите туда все овощи и готовьте до закипания. В кипящий суп добавляем филе лосося, оставляем вариться на 4-5 мин. После этого доводим суп по вкусу специями.

Оставляем суп на маленьком огне на 2 минуты, а затем добавляем сливки и 20 г сливочного масла, помешиваем и снимаем с огня.

Подавайте с зеленью и свежим багетом. Приятного аппетита!

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