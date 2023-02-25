Яйцо пашот принято считать чуть ли не кулинарным подвигом, но готовить такое блюдо иногда даже легче, чем обычные завтраки. Рассказываем, как сэкономить время на кухне при готовке французского деликатеса.

Яйцо пашот не является уж таким экстраординарным блюдом. При желании, его приготовить даже легче, чем обычную яичницу с жареными овощами. УНИАН собрал секреты, как сварить яйцо пашот так, чтобы удивить близких.

Перед тем, как приготовить яйцо пашот, убедитесь, что все ингредиенты на месте, так как сам процесс приготовления занимает считанные минуты и отвлечение внимания на поиски нужных продуктов может испортить само блюдо.

Ранее УНИАН писал, как варить яйца вкрутую, всмятку и пашот.

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Как приготовить яйцо пашот - хитрости шеф-поваров

Рецепт таких яиц довольно прост - в отличие от других популярных яичных блюд яйцо пашот варят без скорлупы. Вот несколько секретов, как сделать яйцо пашот:

Ни в коем случае не солите воду. Несмотря на то, что во многих рецептах все-таки указана соль, опытные повара призывают не солить воду. В противном случае рискуете получить из яйца "лохмотья". Само яйцо лучше выливать через "воронку" - ее легко закрутить венчиком (белок в таком случае равномерно окутает желток).

Несмотря на то, что во многих рецептах все-таки указана соль, опытные повара призывают не солить воду. В противном случае рискуете получить из яйца "лохмотья". Само яйцо лучше выливать через "воронку" - ее легко закрутить венчиком (белок в таком случае равномерно окутает желток). Не нагревайте чересчур воду - кипяток повредит ваш желток.

- кипяток повредит ваш желток. Соблюдайте время. Сколько варить яйцо пашот зависит от того, какой консистенции вы ждете от желтка: 3 минуты - для желеобразного желтка, от 5 минут - для более упругого желтка. Чтобы блюдо не превратилось в кашу, перед тем как готовить яйцо пашот, проколите его и варите 10 секунд до того, как разбить в воду.

Сколько варить яйцо пашот зависит от того, какой консистенции вы ждете от желтка: 3 минуты - для желеобразного желтка, от 5 минут - для более упругого желтка. Чтобы блюдо не превратилось в кашу, перед тем как готовить яйцо пашот, проколите его и варите 10 секунд до того, как разбить в воду. Заморозьте яйца. В замороженном виде у желтка больше шансов быстро "схватиться" при контакте с кипятком. Также яйцо можно заморозить вечером, а уже с утра продолжить его приготовление. Для этого отправьте яйцо на 20 секунд в разогретую воду, а затем быстро перебросьте его в холодную со льдом и оставьте на ночь в холодильнике. С утра проварите его всего 30 секунд.

Всего любая процедура с яйцом пашот не занимает более 5 минут - помните об этом, когда будете выбирать, что приготовить, чтобы не тратить много времени.

Как сделать яйцо пашот в духовке или мультиварке

Можно приготовить яйцо пашот в микроволновке, но самым популярным способом, пожалуй, остается яйцо пашот в пакете - в этом случае вы просто опускаете в кипящую воду уже предварительно разбитое в пакете яйцо.

Кроме того, существуют и другие пути, которые облегчат вам приготовление французского деликатеса, например, яйцо пашот в духовке или, для тех, кто соблюдает диету, яйцо пашот в мультиварке.

Вам понадобятся:

яйцо - 1 шт;

вода - 1 л;

багет (гренки), петрушка - для украшения;

соль - по вкусу;

растительное масло - 1 ч.л.

Для рецепта в мультиварке вам, кроме всего остального, понадобятся формочки для кексов. Смажьте их растопленным маслом и аккуратно поместите внутрь яичную "жижу", посолите ее. Мультиварку заправьте водой, готовьте все в режиме "варка на пару" примерно две минуты под крышкой и две минуты - без. Подавать закуску советуют с багетом, черным перцем и петрушкой.

В духовке следует готовить немного иначе. Используйте все те же формочки для кексов, чтобы ваши яйца не "распались" в процессе приготовления. В каждое отделение влейте по столовой ложке воды, посолите, поперчите. Запекайте при 200°C 12-15 минут (можно и меньше, если вы хотите в итоге получить "водянистый" желток). В конце украсьте зеленью, подавайте с багетом или гренками.

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