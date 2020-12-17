Невозможно представить празднование Нового года и Рождества без алкогольных напитков. Самыми привычными напитками на Новый год являются вино и шампанское. Однако сделать праздничный стол более вкусным и разнообразным можно, приготовив домашние горячие алкогольные напитки. Добавление фруктов или шоколада хорошо бодрит, а высокая температура отлично согревает в холодное время года.

Домашний горячий апероль

На одну порцию:

Вода - 150 мл.

Корица - 1 палочка.

Бадьян - 1 звездочка.

Душистый перец горошком - 2 шт.

Апельсиновая цедра.

Виски - 50 мл.

Апероль - 25 мл.

Мед - 2 ч.л.

Лимонный сок по вкусу.

Довести до кипения воду, добавить в нее корицу, бадьян, 2 горошины перца и кусочек апельсиновой цедры размером с монету. Убавить огонь, чтобы кипение прекратилось. Оставить напиток на 3 минуты и процедить. Смешать в толстостенном стакане виски, апероль, мед, влить горячую воду с пряностями. Размешивать напиток до растворения меда, добавить по вкусу лимонный сок. Размешать еще раз, оставить напиток настояться 3 минуты. Употреблять горячим.

Горячий пунш с бренди, лимоном, апельсином и яблоком

На 10 порций:

Яблочный сок - 2 л.

Бренди - 1 стакан.

Лимонный сок - 1 стакан.

Апельсины - 5 гт.

Корица в палочках - 12 шт.

Гвоздика.

Смешать бренди с яблочным соком и довести до кипения, добавить к ним гвоздику и корицу (или любые другие специи). Кипятить 3 минуты. Влить в кастрюлю лимонный сок и перемешать. Апельсины разобрать на дольки и разложить в стаканы. Разлить в стаканы с апельсинами горячий напиток и сразу употреблять.

Ирландский кофе

На 4 порции.

Ирландский виски - 120 мл.

Коричневый сахар - 8 ч.л.

Свежезаваренный крепкий кофе - 500 мл.

Взбитые сливки - 150 мл.

Какао-порошок для украшения.

Вымыть бокалы для подачи, в каждый налить 4 ложки виски и 1 чайную ложку сахара. Поджечь сахар в бокале. Потушить огонь и разлить по бокалам оставшийся виски, сахар и кофе. Сверху выложить взбитые сливки и посыпать порошком.

Горячий грог с апельсином

Черный чай - 2 пакетика.

Коричневый ром - 50 мл.

Апельсин - 1 шт.

Сахар - 4 ст.л.

Корица - 4 палочки.

Анис - 4 звездочки.

Гвоздика - 4 бутона.

Пакетики чая или чайные листья залить 700 мл кипятка. Вытащить чайные пакеты и добавить ром. Апельсин нарезать кружочками и разложить по 4 бокалам. Добавьте в каждый бокал сахар, палочку корицы, звездочку аниса, бутон гвоздики. Залить грогом и сразу подавать.

Горячий ром с шоколадом

Ром - 25 мл.

Горячее какао - 125 мл.

Тертый шоколад - 20 г.

Взбитые сливки для украшения.

В стакане смешать ром и какао. Сверху выложить сливки и посыпать тертым шоколадом.

Горячий сидр с пряностями

Яблочный сидр - 1 л.

Апельсиновый сок - 200 мл.

Гвоздика - 2 шт.

Лавровый лист - 2 шт.

Мед - 1 ст.л.

Апельсин - 1 долька.

Яблочный сидр поставить на огонь, довести до кипения. Добавить гвоздику, лавровый лист, апельсиновый сок. Кипятить 10 минут. Добавить в напиток ложку меда, процедить через сито и вылить в бокал с долькой апельсина.