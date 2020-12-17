Невозможно представить празднование Нового года и Рождества без алкогольных напитков. Самыми привычными напитками на Новый год являются вино и шампанское. Однако сделать праздничный стол более вкусным и разнообразным можно, приготовив домашние горячие алкогольные напитки. Добавление фруктов или шоколада хорошо бодрит, а высокая температура отлично согревает в холодное время года.
Домашний горячий апероль
На одну порцию:
- Вода - 150 мл.
- Корица - 1 палочка.
- Бадьян - 1 звездочка.
- Душистый перец горошком - 2 шт.
- Апельсиновая цедра.
- Виски - 50 мл.
- Апероль - 25 мл.
- Мед - 2 ч.л.
- Лимонный сок по вкусу.
Довести до кипения воду, добавить в нее корицу, бадьян, 2 горошины перца и кусочек апельсиновой цедры размером с монету. Убавить огонь, чтобы кипение прекратилось. Оставить напиток на 3 минуты и процедить. Смешать в толстостенном стакане виски, апероль, мед, влить горячую воду с пряностями. Размешивать напиток до растворения меда, добавить по вкусу лимонный сок. Размешать еще раз, оставить напиток настояться 3 минуты. Употреблять горячим.
Горячий пунш с бренди, лимоном, апельсином и яблоком
На 10 порций:
- Яблочный сок - 2 л.
- Бренди - 1 стакан.
- Лимонный сок - 1 стакан.
- Апельсины - 5 гт.
- Корица в палочках - 12 шт.
- Гвоздика.
Смешать бренди с яблочным соком и довести до кипения, добавить к ним гвоздику и корицу (или любые другие специи). Кипятить 3 минуты. Влить в кастрюлю лимонный сок и перемешать. Апельсины разобрать на дольки и разложить в стаканы. Разлить в стаканы с апельсинами горячий напиток и сразу употреблять.
Ирландский кофе
На 4 порции.
- Ирландский виски - 120 мл.
- Коричневый сахар - 8 ч.л.
- Свежезаваренный крепкий кофе - 500 мл.
- Взбитые сливки - 150 мл.
- Какао-порошок для украшения.
Вымыть бокалы для подачи, в каждый налить 4 ложки виски и 1 чайную ложку сахара. Поджечь сахар в бокале. Потушить огонь и разлить по бокалам оставшийся виски, сахар и кофе. Сверху выложить взбитые сливки и посыпать порошком.
Горячий грог с апельсином
- Черный чай - 2 пакетика.
- Коричневый ром - 50 мл.
- Апельсин - 1 шт.
- Сахар - 4 ст.л.
- Корица - 4 палочки.
- Анис - 4 звездочки.
- Гвоздика - 4 бутона.
Пакетики чая или чайные листья залить 700 мл кипятка. Вытащить чайные пакеты и добавить ром. Апельсин нарезать кружочками и разложить по 4 бокалам. Добавьте в каждый бокал сахар, палочку корицы, звездочку аниса, бутон гвоздики. Залить грогом и сразу подавать.
Горячий ром с шоколадом
- Ром - 25 мл.
- Горячее какао - 125 мл.
- Тертый шоколад - 20 г.
- Взбитые сливки для украшения.
В стакане смешать ром и какао. Сверху выложить сливки и посыпать тертым шоколадом.
Горячий сидр с пряностями
- Яблочный сидр - 1 л.
- Апельсиновый сок - 200 мл.
- Гвоздика - 2 шт.
- Лавровый лист - 2 шт.
- Мед - 1 ст.л.
- Апельсин - 1 долька.
Яблочный сидр поставить на огонь, довести до кипения. Добавить гвоздику, лавровый лист, апельсиновый сок. Кипятить 10 минут. Добавить в напиток ложку меда, процедить через сито и вылить в бокал с долькой апельсина.
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