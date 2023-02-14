Оладьи на кефире получаются пышными, мягкими и воздушными.

Полная тарелка румяных оладушек - самый лучший завтрак для всей семьи. А если добавить к ним варенье или мед, то райское наслаждение гарантировано. Ранее мы рассказывали, почему оладьи получаются сырыми или плохо поднимаются. Если соблюдать рецепт, то оладьи на кефире обязательно порадуют своим вкусом.

Оладьи на кефире с дрожжами

Убедитесь, что у дрожжей не истек срок годности, иначе оладьи будут не очень пышными.

Ингредиенты:

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кефир - 400 мл;

мука - 350 г;

яйца - 2 шт.;

сахар - 3 ст.л.;

сухие дрожжи - 12 ст.л.;

соль - 0.5 ч.л.;

подсолнечное масло для жарки - 3 ст.л.

Яйца и кефир заранее достать из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. В кефир всыпать сахар и дрожжи. Затем всыпать соль и по очереди вмешать в опару яйца. Перемешать всё до однородности и всыпать просеянную муку.

Перемешать тесто до однородности. По консистенции оно должно быть довольно густым и медленно сползать с ложки. Тесто накрыть пленкой и оставить в теплом месте на 30 минут. За это время оно должно подняться и покрыться пузырями.

После настаивания тесто больше нельзя перемешивать, иначе оладьи опадут. Разогреть сковороду с подсолнечным маслом. Ложкой выложить в горячую сковороду оладьи и пожарить на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны.

Готовые оладьи можно выложить на салфетку, чтобы впитался лишний жир. Подавать оладьи горячими с ягодами, вареньем, медом или сгущенкой.

Оладьи на кефире с содой

Оладьи на кефире получаются очень нежными и высокими. Сода быстро вступает в реакцию с кефиром, так что их нужно жарить сразу.

Ингредиенты:

кефир - 250 мл;

мука - 230 г;

яйцо - 1 шт.;

сода - щепотка;

сахар - 1 ст.л. с горкой;

соль - щепотка;

подсолнечное масло для жарки.

В миску разбить яйцо, добавить сахар и щепотку соли, перемешать венчиком. Влить теплый, но не горячий кефир. Просеять муку и постепенно всыпать в тесто, при этом перемешивая тесто венчиком, чтобы не было комочков.

В самом конце добавить в тесто соду. Гасить её не нужно - кефир сам по себе достаточно кислый, чтобы сода активировалась. После добавления соды тесто больше не перемешивать.

На сковороде разогреть подсолнечное масло. Набирать по ложке теста и выливать на сковороду. Жарить оладьи по 2-3 минуты с каждой стороны. Переворачивать оладьи можно тогда, когда они перестали блестеть сверху, а стали матовыми.

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