Приготовить тесто на оладьи не сложно, однако далеко не у всех оладушки получаются по-настоящему пышными и вкусными. Оказывается, даже такое простое блюдо имеет свои секреты.

Оладьи - это то самое блюдо, с которого многие хозяйки начинают свое знакомство с тестом. Готовить оладьи просто и быстро, а результат получается фантастическим. Но даже такое простое тесто можно испортить, если не знать несколько важных правил.

Почему оладьи получаются сырыми внутри

Оладьи получаются сырыми, если вы жарите их на очень сильном огне. В этом случае они подгорают сверху, но не успевают пропечься внутри. Идеальные оладьи нужно жарить на средней температуре, близкой к минимальной и только под крышкой.

Почему падают оладушки

Оладьи могут падать по нескольким причинам. Во-первых, если тесто было слишком жидким. В этом случае ситуацию можно исправить. Добавьте в тесто немного муки и ваши следующие оладьи будут более плотными.

Видео дня

Также оладьи могут упасть, если вы будете использовать кефир из холодильника. Кефир для теста должен быть комнатной температуры или слегка теплым. Использовать кефир из холодильника нельзя, так как оладьи не будут пышными.

Еще одна причина, по которой падают оладушки - холодная сковорода. Тесто для пышных оладьев нужно наливать только на раскаленную сковородку.

Также учтите, что оладьи, которые вы будете жарить на сковороде без крышки, могут упасть.

Что делать, чтобы оладушки поднялись

Чтобы оладушки поднялись, обязательно добавьте в тесто соду. Хозяйки расходятся во мнении, нужно ли ее гасить. Одни утверждают, что гасить соду нужно уксусом, другие же убеждены, что с этой задачей отлично справится кефир и уксус здесь будет лишним. Какой бы вариант вы не выбрали, сода нужна в любом случае. При отсутствии соды ее можно заменить распушивателем для теста.

Кроме того, чтобы оладьи поднялись их нужно готовить на жирном кефире или простокваше. Также можно использовать дрожжи.

Почему оладьи не румяные

Ваши оладьи никогда не будут румяными, если вы будете выливать тесто на холодную сковородку. Чтобы приготовить румяные оладьи, нужно максимально разогреть сковороду, слегка смазать ее растительным маслом, уменьшить огонь до минимума и только после этого наливать в сковородку тесто. Жарить оладьи нужно под закрытой крышкой.

Секрет пышных оладьев на кефире

Чем кислее ваш кефир, тем более пышными будут оладьи. Также учтите, что жирный кефир сделает тесто более вкусным. Чтобы оладьи были пышными отдельно взбейте яйца с сахаром и только после этого добавьте в тесто теплый кефир.

Чтобы приготовить пышные как пух оладьи, добавьте в кефир дрожжи. Можно использовать как сухие, так и свежие дрожжи. Приготовив тесто, накройте его полотенцем и дайте постоять не менее часа. Оладьи, приготовленные на кефире и дрожжах получается пышными, очень воздушными и действительно напоминают пух.

Почему оладьи на молоке не пышные

Молоко - не самый лучший ингредиент для этого блюда. Дело в том, что молоко идеально подойдет для приготовления блинов, а вот оладьи любят кислую среду. Если вы хотите приготовить пышные оладьи, вам понадобится кефир или ряженка, но никак не молоко. Пышные оладьи на молоке у вас не получатся никогда.

Если вы все же замесили тесто на молоке и не хотите отступать, ситуацию можно исправить, добавив в молоко пакетик сухих дрожжей. Накройте тесто полотенцем и уберите в теплое место на час, чтобы дрожжи начали работать. Такие оладьи будут пышными. Но учтите, что дрожжи - это единственный способ сделать оладьи на молоке пышными.