Даже самые строгие приверженцы диет и похудения иногда хотят сладкого, но не могут позволить себе съесть сладкое лакомство. Некоторые отказываются от десертов из-за нежелания набрать вес. А кому-то запрещены десерты по состоянию здоровья. УНИАН уверен, что десерты могут быть вкусными и полезными для фигуры. Узнайте, как можно побаловать сладостями себя во время диеты.
Овсяное печенье без сахара
- Овсяные хлопья - 200 г.
- Кокосовая стружка - 15 мг.
- Какао-порошок - 2,5 ч.л.
- Банан - 1 шт.
- Обезжиренное молоко - 70 г.
Половину хлопьев перемолоть в блендере или кофемолке до состояния муки. Перемешать хлопья с овсяной мукой, добавить кокосовую стружку и какао. Блендером взбить банан с молоком до однородности. Смешать все компоненты. Мокрыми руками сформировать из теста шарики и приплюснуть, выложить на устланный бумагой противень. Выпекать в духовке 20 минут при 200 градусах.
Творожный десерт с фруктами
- Творог нежирный - 300 г.
- Кефир нежирный - 150 г.
- Подсластитель по вкусу.
- Сладкие фрукты (банан, клубника, персик) - 100 г.
Творог перетереть через сито, перемешать с кефиром. По желанию можно добавить немного подсластителя. Взбить смесь погружным блендером. Отдельно блендером взбить сладкие фрукты. В стакан выкладывать фрукты с творожной смесью, чередуя шары. Сверху украсить дольками свежих фруктов.
Панна котта из киви и банана
- Молоко 1,5% - 500 мл.
- Вода - 30 мл.
- Желатин - 20 г.
- Киви - 1 шт.
- Банан - 1 шт.
Желатин замочить в холодной воде на 15 минут. Молоко налить в кастрюлю на средний огонь, немного нагреть. Добавить желатин с водой и размешать до полного растворения желатина. Банан и киви очистить и крупно нарезать. Добавить в молоко и взбить блендером. Разлить молоко с фруктами по формам и поставить в холодильник на ночь.
Запеченные яблоки с творогом
- Яблоки - 4 шт.
- Обезжиренный творог - 150 г.
- Мед - 1 ст.л.
- Любые орехи - 15 г.
- Молотая корица по желанию.
С яблок срезать верхушки, удалить семена и выскоблить мякоть. Измельчить в блендере яблочную мякоть, творог, корицу и орехи. Начинить яблоки начинкой и накрыть верхушками. Выпекать 35 минут при температуре 190 градусов. Для более низкой калорийности мед можно заменить половиной банана.
Вам также может быть интересно:
- Сочные куриные отбивные: как приготовить вкусное мясо в маринаде
- Паста карбонара - классический рецепт знаменитого итальянского блюда
- Пышные домашние пряники: рецепты вкусного лакомства на кефире
- Торт Париж-Брест - рецепт невероятного заварного французского десерта
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram