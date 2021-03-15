Многие сладкоежки хотят полакомиться сладким во время диеты.

Даже самые строгие приверженцы диет и похудения иногда хотят сладкого, но не могут позволить себе съесть сладкое лакомство. Некоторые отказываются от десертов из-за нежелания набрать вес. А кому-то запрещены десерты по состоянию здоровья. УНИАН уверен, что десерты могут быть вкусными и полезными для фигуры. Узнайте, как можно побаловать сладостями себя во время диеты.

Овсяное печенье без сахара

Овсяные хлопья - 200 г.

Кокосовая стружка - 15 мг.

Какао-порошок - 2,5 ч.л.

Банан - 1 шт.

Обезжиренное молоко - 70 г.

Половину хлопьев перемолоть в блендере или кофемолке до состояния муки. Перемешать хлопья с овсяной мукой, добавить кокосовую стружку и какао. Блендером взбить банан с молоком до однородности. Смешать все компоненты. Мокрыми руками сформировать из теста шарики и приплюснуть, выложить на устланный бумагой противень. Выпекать в духовке 20 минут при 200 градусах.

Творожный десерт с фруктами

Творог нежирный - 300 г.

Кефир нежирный - 150 г.

Подсластитель по вкусу.

Сладкие фрукты (банан, клубника, персик) - 100 г.

Творог перетереть через сито, перемешать с кефиром. По желанию можно добавить немного подсластителя. Взбить смесь погружным блендером. Отдельно блендером взбить сладкие фрукты. В стакан выкладывать фрукты с творожной смесью, чередуя шары. Сверху украсить дольками свежих фруктов.

Панна котта из киви и банана

Молоко 1,5% - 500 мл.

Вода - 30 мл.

Желатин - 20 г.

Киви - 1 шт.

Банан - 1 шт.

Желатин замочить в холодной воде на 15 минут. Молоко налить в кастрюлю на средний огонь, немного нагреть. Добавить желатин с водой и размешать до полного растворения желатина. Банан и киви очистить и крупно нарезать. Добавить в молоко и взбить блендером. Разлить молоко с фруктами по формам и поставить в холодильник на ночь.

Запеченные яблоки с творогом

Яблоки - 4 шт.

Обезжиренный творог - 150 г.

Мед - 1 ст.л.

Любые орехи - 15 г.

Молотая корица по желанию.

С яблок срезать верхушки, удалить семена и выскоблить мякоть. Измельчить в блендере яблочную мякоть, творог, корицу и орехи. Начинить яблоки начинкой и накрыть верхушками. Выпекать 35 минут при температуре 190 градусов. Для более низкой калорийности мед можно заменить половиной банана.

Вам также может быть интересно:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова