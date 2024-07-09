Этот песочный пирог с малиной очень прост в приготовлении, и ягоды в нем не поддаются термообработке.

Простой пирог с малиной на основе из песочного теста и свежими ягодами - по-настоящему летний десерт. В нем рассыпчатое тесто, нежная кремовая начинка и ненавязчивая малина. По желанию, можно готовить и с другими ягодами, но именно в таком сочетании он получается вкуснее всего.

Пирог с малиной - рецепт

Песочное тесто:

1/2 пачки сливочного масла (холодного);

2 ст. л. сахара;

1 желток;

1,5 стакана* муки.

*Объем стакана - 250 мл

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Заварной крем**:

1/4 пачки сливочного масла (кубиками);

4 ст. л. сахара + 1 ст. л. ванильного сахара;

3,2 ст. л. муки;

4 желтка;

1,4 стакана сливок.

Малину для пирога берут по вкусу.

Крем можно приготовить по другому рецепту, например, на основе молока - ранее мы рассказывали, как приготовить густой заварной крем для эклеров.

Как готовить пирог с заварным кремом и малиной

Приготовьте основу для пирога.

Просейте муку, с помощью терки натрите в нее масло, периодически макая в муку. Перетрите масло с мукой, чтобы получилась крошка. Желток разотрите с сахаром. Полученную смесь отправьте к крошке, все перемешайте и замесите тесто - оно должно получиться мягкое. Заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на 30 минут.

Достаньте тесто из холодильника, раскатайте его в тонкий пласт и вырежьте круг по диаметру формы запасом 3 см. Выложите основу для пирога в форму, смазанную маслом (диаметр 18-20 см), сформируйте бортики, выпекайте в разогретой до 200 °С духовке 20 минут (или до румяности).

Бортики для пирога можно также сформировать из обрезков теста.

Приготовьте заварной крем.

Поставьте сливки на небольшой огонь, добавьте 1,5 ст. л. сахара и ванильный сахар. Перетрите оставшийся сахар с желтками, добавьте муку, перемешайте до однородности. Отправьте получившуюся смесь в горячие сливки (сливки нужно нагреть, но кипятить нельзя). Постоянно помешивая венчиком, заварите крем до загустения и сразу же снимите с огня. Добавьте сливочное масло и активно перемешайте. Охладите крем при комнатной температуре.

Выложите на основу готовый крем, разровняйте. Сверху выложите малину и поставьте в холодильник на 1 час.

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