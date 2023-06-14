Из таких простых ингредиентов как сахар, яйца и молоко можно создать настоящий шедевр.

На самом деле всеми любимые эклеры - вполне незамысловато пирожное. И оно точно не было бы таким популярным, если бы сладкая и нежная начинка, которая и придает десерту изюминку. Как приготовить тот самый заварной крем для эклеров, от которого невозможно оторваться - расскажет УНИАН.

Классический заварной крем для эклеров готовится из простых продуктов, которые точно есть у вас дома, но его приготовление может потребовать небольшой сноровки. Упростить задачу и сделать так, чтобы крем точно вышел как надо, поможет пара секретных ингредиентов.

Заварной крем для эклеров на молоке - рецепт с мукой

Ингредиенты:

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2 желтка;

1 яйцо;

молоко - 350 мл;

мука - 50 г;

масло сливочное - 50 г;

сахар - 130 г (или 120 г сахара и 10 г ванильного сахара).

Желтки и целое яйцо смешайте с половиной сахара и мукой, взбейте до более-менее однородной массы венчиком и оставьте. В это время влейте все молоко и половину сахара в кастрюлю (лучше выбирать с толстым дном) и прогрейте на среднем огне. Когда над жидкостью появится пар, снимите с огня.

Половину теплого молока добавьте в яичную смесь. Вторую половину молока прогрейте снова и после - добавляйте небольшими порциями в заготовку для крема. Не забывайте тщательно перемешивать крем, чтобы яйца не свернулись.

Заварной крем для эклеров с маслом становится только вкуснее и бархатистее, так что пропускать этот ингредиент не советуем. Когда смесь в миске начнет заметно густеть, переместите ее в другую тару и добавьте масло. Дальше - накрывайте пленкой и отправляйте остывать (сперва при комнатной температуре, после, при необходимости, в холодильник). Обратите внимание, что в процессе остывания крем станет еще более густым.

Густой заварной крем для эклеров с крахмалом - пошаговый рецепт

Ингредиенты:

молоко - 2 стакана;

сахар - половина стакана;

желток яичный - 4 шт.;

крахмал кукурузный - четверть стакана;

ванильный экстракт - 1 ч.л. по желанию;

соль - 1 щепотка.

Заварной крем для эклеров по ГОСТу готовится без крахмала, но в ситуации, когда страшно, что он получится слишком жидкий, и времени готовить заново в случае неудачи нет, рецепт с таким загустителем идеально подойдет.

Для приготовления нагрейте молоко до кипения и снимите с огня. В это время отдельно смешайте сахар, желтки, крахмал, ваниль и соль, взбейте до однородности. Половину горячего молока добавьте в яичную смесь (обязательно - активно взбивая венчиком). После добавьте оставшееся горячее молоко. Получившуюся массу отправьте на плиту и проварите на среднем огне, пока не загустеет (это займет 3-6 минут). Далее по привычной схеме - в другую тару, под пленку и остывать.

Заварной крем для эклеров со сгущенкой - легкий рецепт

Ингредиенты:

1 банка сгущенного молока;

1 стакан обычного молока;

4 яичных желтка;

четверть стакана кукурузного крахмала;

щепотка соли;

ванильный экстракт - по вкусу.

Такая хитрость, как использование сгущенного молока вместо сахара и масла, избавит вас от переживаний о том, не будет ли крем неприятно похрустывать на зубах. К слову, отлично подойдет и домашняя сгущенка - рецепт этой сладости мы уже рассказывали ранее.

Для приготовления крема смешайте в кастрюле сгущенку и обычное молоко, подогрейте (до момента, когда начнет кипеть) и после - снимите с огня.

В миске соедините яйца и все оставшиеся ингредиенты. Часть горячего молока, непрерывно взбивая, добавьте к яйцам. Постепенно добавляйте оставшуюся жидкость и возвращайте на плиту. Варите крем на среднем огне, постоянно помешивая, около 5 минут - до густой консистенции. Готовый крем отправляйте "отдыхать" при комнатной температуре.

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