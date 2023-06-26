Этот пирог с ягодами готовится практически из "ничего".

Простой пирог можно испечь, даже если у вас вдруг не оказалось ни сметаны, ни яиц. Приготовьте тесто, как говорится, из "ничего", а в начинку положите любые ягоды, свежие или замороженные.

Ягодный пирог - рецепт

Ингредиенты:

мука - 2 стакана;

сахар - 3 ст. л. + ванильный сахар - 1 пакетик;

сода - 1/2 ч. л.;

растительное масло - 6 ст. л.

Для начинки:

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ягоды (свежие или замороженные) - 1,5 стакана;

мука - 2 ст. л.;

сахар - 3 ст. л.

Как приготовить пирог с ягодами

Смешайте 1 стакан муки, сахар и ванильный сахар, соду и масло. Добавьте 7 ст. л. охлажденной воды (из холодильника) и еще 1 стакан муки. Замесите тесто и положите в холодильник на 1 час.

Разделите тесто на 2 части - больше и меньше, и раскатайте в круг или квадрат (в зависимости от формы). Большую часть выложите в форму и сформируйте бортики.

Для начинки смешайте ягоды с мукой и сахаром. Выложите на основу. Накройте второй частью раскатанного теста, края залепите. Сделайте сверху несколько проколов вилкой. Выпекайте в духовке при 180°С 20-25 минут.

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