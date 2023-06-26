Простой пирог можно испечь, даже если у вас вдруг не оказалось ни сметаны, ни яиц. Приготовьте тесто, как говорится, из "ничего", а в начинку положите любые ягоды, свежие или замороженные.
Ягодный пирог - рецепт
Ингредиенты:
- мука - 2 стакана;
- сахар - 3 ст. л. + ванильный сахар - 1 пакетик;
- сода - 1/2 ч. л.;
- растительное масло - 6 ст. л.
Для начинки:
- ягоды (свежие или замороженные) - 1,5 стакана;
- мука - 2 ст. л.;
- сахар - 3 ст. л.
Как приготовить пирог с ягодами
Смешайте 1 стакан муки, сахар и ванильный сахар, соду и масло. Добавьте 7 ст. л. охлажденной воды (из холодильника) и еще 1 стакан муки. Замесите тесто и положите в холодильник на 1 час.
Разделите тесто на 2 части - больше и меньше, и раскатайте в круг или квадрат (в зависимости от формы). Большую часть выложите в форму и сформируйте бортики.
Для начинки смешайте ягоды с мукой и сахаром. Выложите на основу. Накройте второй частью раскатанного теста, края залепите. Сделайте сверху несколько проколов вилкой. Выпекайте в духовке при 180°С 20-25 минут.