Пирог "Невидимка" называется так потому, что тесто при выпечке будто превращается в ванильный крем.

Этот французский пирог с яблоками очень популярен, и не только во Франции. Его особенность - тонкие ломтики яблок в начинке и тесто, которое после выпечки практически не чувствуется, а как будто становится нежным и ароматным кремом. Пирог получается влажным и сочным, готовится просто и из доступных ингредиентов.

Французский невидимый яблочный пирог

Ингредиенты:

яйца - 3 шт.;

молоко (слегка подогретое) - 160 мл;

сливочное масло (растопленное) - 3 ст. л.;

ванильный сахар - 10 г;

мука - 60 г;

сахарная пудра - 60 г;

корица - 1/2 ч. л.;

разрыхлитель - 1 ч. л.;

соль - щепотка;

яблоки - 4 шт.

Как приготовить французский яблочный пирог "Невидимка"

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Разогрейте духовку до 180°С. Выстелите пергаментной бумагой форму для выпекания (размер 22 см на 12, можно также взять круглую).

Взбейте яйца, молоко, масло и ванильный сахар. Добавьте муку, смешанную с разрыхлителем, сахарную пудру, корицу и соль и перемешайте до однородности. Тесто должно получиться негустым.

Вместо обычной муки можно использовать безглютеновую в пропорции 1:1.

Очистите яблоки от кожуры и сердцевины и нарежьте их очень тонкими пластинками.

Лучше брать сладкие терпкие яблоки. Вместо яблок можно взять груши, или же сделать фруктовый микс - яблоки + груши.

Добавьте ломтики яблок в миску с тестом и перемешайте, чтобы они все покрылись этим "кляром". Выложите ломтики порциями в форму, аккуратно разравнивая прилипшие кусочки. Вылейте оставшееся тесто сверху, слегка постучите формой, чтобы оно равномерно распределилось. Поставьте в разогретую духовку и выпекайте в течение 50-60 минут, или пока верх пирога не станет золотисто-коричневым.

Достаньте из духовки и дайте пирогу остыть в форме 10 минут, затем достаньте из формы и остудите еще в течение 15 минут.

Посыпьте "невидимый" пирог сверху сахарной пудрой (по желанию). В оригинальном рецепте пирог посыпают миндальными хлопьями.

Попробуйте также приготовить насыпной шоколадный пирог с творожной начинкой.

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