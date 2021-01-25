Домашние лакомства, приготовленные с кислым молоком, получаются мягкими и пышными.

Кислое молоко - превосходный продукт для выпечки. Пироги, кексы, печенье, булочки, пирожки на нем получаются мягкими, пышными и невероятно вкусными.

Булочки на кислом молоке

Мука - 1 кг

Молоко кислое - 500 г

Дрожжи прессованные - 2 ст. л.

Сахар песок - 8 ст. л.

Яйцо куриное - 3 шт.

Сахар ванильный - 5 г

Масло сливочное - 50 г

Соль - 1 ст. л.

Мак - по вкусу

В молоко добавить сахар и дрожжи. Отставить опару подходить.

Вбить в емкость для приготовления теста два яйца. Добавить сахар ванильный и простой. Посолить, все хорошо перемешать.

Читайте такжеНежно-хрустящие трубочки с белковым кремом: как приготовить невероятный десертКак только опара хорошо подойдет, влить ее к яйцам. Всыпать муку, все перемешать до получения некрутого теста.

Растопить сливочное масло, добавить его в тесто. Перемешать ингредиенты, оставить бродить на час.

После того, как тесто увеличилось в два раза, разделить его на две части, раскатать прямоугольником на столе. Посыпать сверху сахаром. Скрутить в длинный рулет.

Порезать рулет двухсантиметровыми кусочками. Сформировать булочки, защелкнув нижнюю часть теста. Выложить булочки на бумагу для выпекания.

Взбить яйцо, смазать им выпечку сверху. Посыпать булочки сахаром и маком. Оставить их постоять минут 15. Выпекать в разогретой до 200°С духовке примерно 35 минут.

Печенье на кислом молоке

Мука - 300-350 г

Молоко кислое - 150 мл

Крупа манная - 0,5 ст.

Яйцо - 2 шт.

Масло сливочное (размягченное) - 50 г

Сода - 1 ч. л.

Сахар - 90 г

Сахарная пудра - 2 ст. л.

Манку соединить с простоквашей, дать ей набухнуть.

Яйца взбить с сахаром при помощи венчика. Добавить размягченное сливочное масло, набухшие манку и соду, перемешать.

Всыпать 3/4 муки, перемешать и замесить очень мягкое тесто, которое не будет липнуть к рукам. При необходимости добавить остальную муку.

Тесто разделить на две части. Рабочую поверхность присыпать мукой, раскатать тесто в пласт 0,7-1 см. Вырезать печенье с помощью формочек.

Выпекать печенье в разогретой до 180°С духовке в течение 15-20 минут до золотистого цвета. Горячее печенье посыпать сахарной пудрой.

Кекс на кислом молоке

Мука пшеничная - 300 г

Разрыхлитель - 1,5 ч. л.

Сахар - 190 г

Яйца - 2 шт.

Молоко кислое - 250 мл

Ванилин - 1 г

Цукаты - 50 г

Яйца взбить венчиком с сахаром. Влить простоквашу и еще раз размешать.

Просеять в тесто ванилин, муку и разрыхлитель. Тесто размешать ложкой.

Нарезать более мелко цукаты, добавить их в тесто и хорошо размешать.

Форму застелить пергаментом и перелить в нее тесто.

Выпекать кекс на кислом молоке при 180°С в течение 50-60 минут. Готовый кекс остудить на решетке. Посыпать его сахарной пудрой и можно подать к чаю или кофе.

Пирог с яблоками на кислом молоке

Мука пшеничная - 300 г (2 ст.)

Кислое молоко - 1 ст.

Сахар - 1 ст.

Яйцо - 2 шт.

Сода - 1 ч. л.

Ванильный сахар - 1 ч.л.

Яблоки - 2 шт.

Вбить в миску яйца, добавить обычный и ванильный сахар. Перемешать и отставить, чтобы сахар растворился.

Читайте такжеСоус для спагетти: как приготовить идеальное дополнение к гарнируЯблоки помыть, удалить сердцевину. По желанию почистить кожуру. Нарезать яблоки не очень тонкими кусочками. Включить духовку, чтобы разогревалась до 180°С.

Смазать форму для выпечки сливочным маслом или маргарином, слегка присыпать мукой. Выложить на дно формы нарезанные яблоки.

Перемешать еще раз яйца с сахаром. Добавить соду, простоквашу и муку. Размешать, чтобы не было комочков. Должно получиться жидкое тесто. Вылить его в форму поверх яблок.

Отправить пирог в разогретую духовку на 30-35 минут. Готовность пирога проверять деревянной зубочисткой: если она получится из теста сухой – готов. Остывший пирог можно посыпать сахарной пудрой.

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Автор: УНИАН