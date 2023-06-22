Рассказываем, как приготовить эклеры из заварного теста - подробный рецепт.

Вкусное, нежное, но капризное лакомство не оставит равнодушным даже тех людей, которые не любят сладкого. Предлагаем приготовить эклеры - которые, кстати, можно начинять как сладкой, так и закусочной начинкой.

Воздушные эклеры - рецепт простой, уходит ровно час

Ингредиенты:

Вода - 200 мл.

Сливочное масло - 100 г.

Мука - 100 г.

Яйца - 2 больших или 3 маленьких.

Соль - щепотка.

Воду в кастрюле-нержавейке ставим на средний огонь, кладем масло и ждем, пока оно растает, а вода не начнет закипать. Муку отмериваем в пиалу и добавляем щепотку соли. Как только бульбашки появились по всей поверхности, убираем кастрюлю с огня. Всыпаем муку в растворившееся в воде масло всю сразу, не просеивая, и энергично перемешиваем деревянной ложкой или лопаткой, круговыми движениями - пока мука не станет однородной массой, по консистенции напоминающей не густое картофельное пюре.

Видео дня

Ставим кастрюлю обратно на огонь и держим еще 2-3 минуты, не больше, постоянно помешивая. Если передержать, испарится вся вода, которая должна поднять тесто в духовке. Когда начинает легко отставать от поверхности - заварное тесто на эклеры готово. Для проверки поднимите кастрюлю за ручки, немного наклоните и попробуйте выкатать тесто по кругу, по стыку дна и стенок. Несколько круговых наклонов - и оно должно скататься в шар, собрав остатки по стенкам.

Убираем кастрюлю с огня и даем немного остыть, до температуры 37-40 градусов - то есть при прикосновении тесто должно быть не горячим, а теплым. Раздвигаем лопаткой так, чтобы на него можно было вылить яйца (не на дно кастрюли, оно еще горячее). Разбиваем одно яйцо в пиалу и вливаем в тесто, одновременно энергично размешивая ложкой, и перемешиваем несколько минут до однородной консистенции. Тесто должно хорошо впитать яйцо. Повторяем со вторым яйцом, снова мешаем до однородности, затем с третьим (если яйца маленькие).

Проверяем, подняв большой объем на ложке - тесто должно медленно тянуться, отпадая с ложки тягучими кусками.

Смазываем противень растительным маслом и отсаживаем на него эклеры небольшими шариками. Если вы не имеете кондитерского мешка, можно использовать для этого обычный пакет (не "маечку", из плотного полиэтилена), отрезав уголок, или скрутить конус с отверстием из пергамента.

Как приготовить эклеры в духовке

Оптимальное количество - 4 ряда по 4 штуки, на большие противни можно больше. Но расстояние между ними не должно быть маленьким, чтобы не слиплись, когда увеличатся примерно в два раза. На кончик каждого шарика наносим по одной капле воды.

В разогретую до 180 градусов духовку ставим противень на 15-20 минут. Духовку не открывать! Когда эклеры надулись, вынимаем и даем остыть.

Из данного количества ингредиентов получается 32-35 штук, в зависимости от размера шариков.

Поскольку сами эклеры у нас не сладкие, начинку для них можно делать разную: и сладкую к чаю, и соленую - например, если будете делать закусочный вариант с грибной намазкой, тертым сыром и всем, чем захотите.

Самым быстрым вариантом к чаю будут эклеры со сгущенкой - наполните их с помощью кулинарного шприца или, делая маленькие надрезы сбоку, кофейной ложкой. Сгущенка должна быть густая, такая попадается редко, поэтому лучше берите вареную или приварите банку сами.

Это интересно: эклеры и профитроли - разница-то какая? Просто в форме. Строго говоря, если вы отсадите на противень шарики, это будут профитроли. Продолговатой формы, как всем известные заварные пирожные - это эклеры. А есть еще пирожное шу - этот тот же эклер, но со срезанной шляпкой, уложенной обратно на начинку так, чтобы ее было видно.