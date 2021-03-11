Благодаря глазури домашние пряники станут более аппетитными и яркими.

Домашние пряники - это всегда очень вкусно! К тому же такое лакомство можно украсить приготовленной собственноручно глазурью на свой вкус.

Белковая глазурь для пряников

Яичные белки - 2 шт.

Сахарная пудра - 12 ст. л.

Взбить яичные белки с сахаром венчиком или миксером до растворения пудры и белого цвета (до твердых пиков взбивать не нужно).

Обычно уже фактически готовые горячие пряники быстро погружают в приготовленную глазурь или смазывают их в два слоя приготовленной глазурью с помощью силиконовой кисточки. Затем возвращают противень с пряниками еще на 10 минут в горячую духовку.

Цветная глазурь для пряников

Сахарная пудра - 250 г

Яичный белок - 1 шт.

Красители для глазури - по вкусу

Сахарную пудру нужно просеять через сито или обычную марлю, чтобы не осталось ни одного комочка или крупной частицы.

Читайте такжеПышные домашние пряники: рецепты вкусного лакомства на кефиреВ сахарную пудру добавить яичный белок. Важно чтобы ни одной капли желтка не оказалось в смеси, иначе глазурь не получится нужной консистенции.

Хорошо перемешать и взбить смесь в белую густую пену. Как появится пена, нужно провести по ней ложкой. Если остался след и исчез только через 10 секунд, значит – глазурь готова. В противном случае надо подсыпать сахарной пудры или подлить немного воды.

Готовую глазурь необходимо переложить в кондитерский шприц. Если такого нет, то можно взять обычный пакет и завязать его, а сам уголок пакетика срезать. Таким образом можно украшать глазурью пряники.

Чтобы окрасить глазурь, необходимо добавить туда немного пищевого красителя, все хорошо перемешать. Можно полностью залить ею пряник или с помощью кисточки или зубочистки нанести рисунок на готовую выпечку.

Сахарная глазурь

Сахарная пудра - 150 г

Лимонный сок - примерно 2 ч. л.

Холодная кипяченая вода - 1 ст. л.

Красители по желанию

В глубокую миску насыпать сахарную пудру и добавить сок. Далее следует понемногу добавлять воду (ее может понадобиться больше или меньше) и хорошо все перемешивать. Важно хорошенько вмешивать жидкость в сахарную смесь. При необходимости добавить еще воды или сахарной пудры.

В результате должна получится тягучая масса без комочков. Проверить ее готовность можно следующим образом: чайной ложкой взять немного глазури и капнуть на чистую, сухую и ровную поверхность. Если капля держится и не растекается сразу во все стороны, то она нужной консистенции.

Глазурь быстро засыхает, поэтому использовать ее для украшения печенья лучше понемногу. А в случае, если глазурь немного засохла, следует просто добавить в нее несколько капель сока или воды и размешать.

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Автор: УНИАН