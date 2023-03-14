Это печенье уже давно покорило сердца сладкоежек и не только. Оказалось, что приготовить его очень легко.

Одно из любимых лакомств детства - это рогалики с повидлом, посыпанные сахарной пудрой. Они всегда были такими мягкими и отлично подходили к чаю или молоку. Это печенье - одно из самых любимых. УНИАН разбирался, как приготовить рогалики с повидлом.

Ранее мы говорили о том, как сделать простой пирог к чаю.

Рогалики с повидлом на маргарине - самый простой рецепт

Это самый простой рецепт рогаликов, потому что не требует много времени или усилий. При этом, для печенья используются ингредиенты, которые есть у каждой хозяйки дома.

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Что нужно для рогаликов с повидлом:

Мука - 600 гр.

Сметана - 300 гр.

Маргарин - 300 гр.

Сода - ¼ ч. л.

Уксус, чтобы погасить соду.

Повидло - 200 гр.

Сахарная пудра для посыпки.

Рассказываем, как приготовить рогалики с повидлом на маргарине:

Муку перемешиваем с маргарином комнатной температуры, гашеной содой и сметаной - замешиваем тесто.

Делим полученное тесто на 4 шара и оставляем их в холодильнике на час.

Затвердевшее тесто раскатываем в тонкий корж - толщина примерно 4 миллиметра.

Разрезаем его на треугольники и на каждый из них на широкий край выкладываем повидло, после чего сворачиваем.

Разогреваем духовку до 200°C и выпекаем наши рогалики до 25 минут.

Готовое печенье посыпаем сахарной пудрой.

Рогалики с повидлом на дрожжах - рецепт из детства

Еще один рецепт невероятно вкусного печенья, которое многие помнят из детства. Рогалики получатся мягкими, что точно покорит сердца гостей и домочадцев.

Какие ингредиенты понадобятся:

Мука - 700 гр.

Яйцо - 1 шт.

Маргарин - 300 гр.

Молоко - 10 ст. л.

Прессованные дрожжи - 50 гр.

Сахар - 3 ст. л.

Соль - 1 ч. л.

Любимое повидло для начинки.

В подогретое молоко добавляем дрожжи и оставляем в теплом месте на 10 минут. После этого всыпаем соль, разбиваем яйцо и перемешиваем. В полученную смесь добавляем растопленный теплый маргарин и снова перемешиваем. Всыпаем муку и замешиваем тесто, которое потом ставим в холодильник на два часа. Полученное тесто делим на четыре части и раскатываем толщиной в 0,5 сантиметра. Корж разрезаем на треугольники, выкладываем с широкой стороны повидло и заворачиваем рогалик. Выпекаем печенье 20 минут в разогретой до 180-200°C.

Рогалики с повидлом на кефире без дрожжей и яиц

Об этом рецепте незаслуженно забывают и очень зря. Ведь печенье получается неверотяно пышным, и для этого не надо использовать дрожжи, а также не нужны яйца.

Что понадобится для рогаликов:

Мука - 400 гр.

Кефир - 250 гр.

Сахар - 50 гр.

Сода - 1 ч. л.

Любимое повидло для начинки.

Сперва необходимо в отдельную миску просеять муку, добавить к ней кефир, сахар и замесить тесто. Раскатать корж примерно 25 на 25 сантиметров и посыпать его половиной соды, после чего завернуть края в середину, снова раскатать и посыпать ставшейся содой. Полученное тесто отправить в холодильник примерно на два часа. После чего раскатать тонкий корж, разрезать его на треугольники, выложить начинку и свернуть рогалики. Выпекать печенье 25 минут в духовке при температуре 180°C

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