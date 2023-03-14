Одно из любимых лакомств детства - это рогалики с повидлом, посыпанные сахарной пудрой. Они всегда были такими мягкими и отлично подходили к чаю или молоку. Это печенье - одно из самых любимых. УНИАН разбирался, как приготовить рогалики с повидлом.
- Рогалики с повидлом на маргарине - самый простой рецепт
- Рогалики с повидлом на дрожжах - рецепт из детства
- Рогалики с повидлом на кефире без дрожжей и яиц
Ранее мы говорили о том, как сделать простой пирог к чаю.
Рогалики с повидлом на маргарине - самый простой рецепт
Это самый простой рецепт рогаликов, потому что не требует много времени или усилий. При этом, для печенья используются ингредиенты, которые есть у каждой хозяйки дома.
Что нужно для рогаликов с повидлом:
- Мука - 600 гр.
- Сметана - 300 гр.
- Маргарин - 300 гр.
- Сода - ¼ ч. л.
- Уксус, чтобы погасить соду.
- Повидло - 200 гр.
- Сахарная пудра для посыпки.
Рассказываем, как приготовить рогалики с повидлом на маргарине:
- Муку перемешиваем с маргарином комнатной температуры, гашеной содой и сметаной - замешиваем тесто.
- Делим полученное тесто на 4 шара и оставляем их в холодильнике на час.
- Затвердевшее тесто раскатываем в тонкий корж - толщина примерно 4 миллиметра.
- Разрезаем его на треугольники и на каждый из них на широкий край выкладываем повидло, после чего сворачиваем.
- Разогреваем духовку до 200°C и выпекаем наши рогалики до 25 минут.
Готовое печенье посыпаем сахарной пудрой.
Рогалики с повидлом на дрожжах - рецепт из детства
Еще один рецепт невероятно вкусного печенья, которое многие помнят из детства. Рогалики получатся мягкими, что точно покорит сердца гостей и домочадцев.
Какие ингредиенты понадобятся:
- Мука - 700 гр.
- Яйцо - 1 шт.
- Маргарин - 300 гр.
- Молоко - 10 ст. л.
- Прессованные дрожжи - 50 гр.
- Сахар - 3 ст. л.
- Соль - 1 ч. л.
- Любимое повидло для начинки.
В подогретое молоко добавляем дрожжи и оставляем в теплом месте на 10 минут. После этого всыпаем соль, разбиваем яйцо и перемешиваем. В полученную смесь добавляем растопленный теплый маргарин и снова перемешиваем. Всыпаем муку и замешиваем тесто, которое потом ставим в холодильник на два часа. Полученное тесто делим на четыре части и раскатываем толщиной в 0,5 сантиметра. Корж разрезаем на треугольники, выкладываем с широкой стороны повидло и заворачиваем рогалик. Выпекаем печенье 20 минут в разогретой до 180-200°C.
Рогалики с повидлом на кефире без дрожжей и яиц
Об этом рецепте незаслуженно забывают и очень зря. Ведь печенье получается неверотяно пышным, и для этого не надо использовать дрожжи, а также не нужны яйца.
Что понадобится для рогаликов:
- Мука - 400 гр.
- Кефир - 250 гр.
- Сахар - 50 гр.
- Сода - 1 ч. л.
- Любимое повидло для начинки.
Сперва необходимо в отдельную миску просеять муку, добавить к ней кефир, сахар и замесить тесто. Раскатать корж примерно 25 на 25 сантиметров и посыпать его половиной соды, после чего завернуть края в середину, снова раскатать и посыпать ставшейся содой. Полученное тесто отправить в холодильник примерно на два часа. После чего раскатать тонкий корж, разрезать его на треугольники, выложить начинку и свернуть рогалики. Выпекать печенье 25 минут в духовке при температуре 180°C