Этот ванильный пирог готовится проще бисквита, а получается таким же высоким и нежным.

Если возиться с классическим бисквитом нет времени, или он по какой-то причине у вас не получается - всякое бывает - попробуйте приготовить этот нежный ванильный пирог. Вам понадобится каких-то 10 минут, чтобы приготовить тесто, дальше - дело за духовкой, и десерт к чаю у вас на столе.

Ранее мы рассказывали, как приготовить банановый кекс - простой и быстрый рецепт.

Ванильный пирог к чаю

Для приготовления вам понадобятся:

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Яйца - 2 шт.

Сахар - 150 г

Масло (І часть) - 50 г

Ванильный сахар -

Молоко - 100 г

Масло (ІІ часть) - 40 г

Мука - 200 г

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Взбейте яйца, сахар, ванильный сахар и масло (І часть) до пышности.

Вместо ванильного сахара можно взять ванильный экстракт - пирог получится еще более ароматным.

Соедините молоко и масло (ІІ часть), прогрейте до парения и добавьте к яичной массе. Перемешайте. Смешайте муку и разрыхлитель, добавьте к основной массе, перемешайте. Вылейте тесто в форму, выстеленную пергаментом, и выпекайте 35 минут при 180°С. Проверьте готовность пирога деревянной шпажкой - она должна быть сухой.

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