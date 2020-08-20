Нежно-хрустящие творожные рогалики с орехами: как приготовить вкусное лакомство
Домашняя выпечка из творога – это всегда вкусно! Хрустящие и нежные рогалики с сырного теста с ореховой начинкой понравятся и детям, и взрослым.
Готовятся рогалики довольно просто, а взамен получается очень вкусное лакомство. К тому же по желанию можно взять другое наполнение для этой выпечки: мак, шоколад, джем либо же сгущенку.
Творожные рогалики с ореховой начинкой
Для теста
- Мука - 300 г
- Сливочное масло - 150 г
- Творог - 150 г
- Сахарная пудра - 60 г
- Яичные желтки - 1 шт.
- Разрыхлитель - 1 ч.л.
- Соль - по вкусу
Для начинки
- Грецкие орехи - 100 г
- Сахар - 60 г
- Яичные белки - 1 шт.
Муку просеять с разрыхлителем, щепоткой соли и сахарной пудрой. Добавить нарезанное небольшим кубиком холодное масло. Быстро растереть в мелкую крошку (это удобно делать с помощью кухонного комбайна).
Добавить творог. Все быстро и тщательно перемешать, добавить желток и собрать тесто в шар. Положить его в пакет и отправить в холодильник минимум на 30 минут.
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Приготовление начинки. Орехи переложить в прочный пакет, и с помощью скалки измельчить. Далее смешать их с сахаром и яичным белком.
Охлажденное тесто разделить на 4 части. Каждую раскатать в круг, разделить на 8 частей. Выложить на каждый начинку и свернуть рогалик.
Выпекать в разогретой до 190°C духовке примерно 15-20 минут, до румяности. Дать рогаликам остыть и можно наслаждаться ими с чаем, кофе.
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