Нежно-хрустящие творожные рогалики с орехами: как приготовить вкусное лакомство

Ароматные рогалики хорошо смаковать с чаем или кофе.

Домашняя выпечка из творога – это всегда вкусно! Хрустящие и нежные рогалики с сырного теста с ореховой начинкой понравятся и детям, и взрослым.

Готовятся рогалики довольно просто, а взамен получается очень вкусное лакомство. К тому же по желанию можно взять другое наполнение для этой выпечки: мак, шоколад, джем либо же сгущенку.

Творожные рогалики с ореховой начинкой

Для теста

Мука - 300 г

Сливочное масло - 150 г

Творог - 150 г

Сахарная пудра - 60 г

Яичные желтки - 1 шт.

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Соль - по вкусу

Для начинки

Грецкие орехи - 100 г

Сахар - 60 г

Яичные белки - 1 шт.

Муку просеять с разрыхлителем, щепоткой соли и сахарной пудрой. Добавить нарезанное небольшим кубиком холодное масло. Быстро растереть в мелкую крошку (это удобно делать с помощью кухонного комбайна).

Добавить творог. Все быстро и тщательно перемешать, добавить желток и собрать тесто в шар. Положить его в пакет и отправить в холодильник минимум на 30 минут.

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Приготовление начинки. Орехи переложить в прочный пакет, и с помощью скалки измельчить. Далее смешать их с сахаром и яичным белком.

Охлажденное тесто разделить на 4 части. Каждую раскатать в круг, разделить на 8 частей. Выложить на каждый начинку и свернуть рогалик.

Выпекать в разогретой до 190°C духовке примерно 15-20 минут, до румяности. Дать рогаликам остыть и можно наслаждаться ими с чаем, кофе.

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Автор: УНИАН